VIDEO | Robin Nool: jooksualades teen isale ära, käesurumises ilmselt mitte

ETV saates "Hommik Anuga" oli isadepäeva hommikul külas olümpiavõitja Erki Nool ja tema poeg Robin Nool.

"Iga päev lähen õhtul koos oma pojaga trenni, põhimõtteliselt ka laupäev ja pühapäev," ütles Erki Nool ja lisas, et ainus päev, kui nad trennis ei käi, on kolmapäev. "Kolmapäev on meil puhkepäev."

Poja Robin Noole arvates võis alguses trennis käimine olla küll vanemate suunatud, aga nüüd on ta juba suuremaks kasvanud ning mõistab, miks seda on vaja. "Kui ma ei tahaks sinna ise minna, siis ma ilmselt ei läheks ka," tõdes ta ja tõi välja, et hetkel on see tema hobi ja tulevikus võib-olla ka tema töö. "Mina leian, et väga tähtis on igal alal vaeva näha, põhiline on see, et sa tegeled millegagi põhjalikult."

Muu hulgas uuriti ka seda, milles teivashüppajast poeg isast parem võiks olla. "Jooksualades teeksin isale ära, käesurumises ilmselt isa võidaks," sõnas Robin.

