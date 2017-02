Lasnamäe spordihallis toimuvatel Eesti sisekergejõustiku meistrivõistlustel võitis naiste 200 meetri jooksu Õilme Võro uue isikliku rekordiga 24,07.

Võro parandas isiklikku tippmarki 28 sajandiku võrra ning jooksis Eesti kõigi aegade teise tulemuse. Temast kiiremini on sisehallis jooksnud vaid Eesti rekordinaine Katrin Käärt, kelle 15 aastat tagasi joostud tippmark on 23,61.

"Olen väga rahul. Ise arvasin, et aeg tuleb kuskil 24,2. Eelmine nädalavahetus jooksis 24,48 ja see lubas arvata, et 24,2 on selline aeg, mida suudaksin joosta," sõnas õnnelik Võro võistluse järel.

Vaata intervjuud Õilme Võroga: