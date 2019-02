VIDEO | Balta tegi Berliinis korraliku hüppe, kuid jättis võistluse pooleli

View this post on Instagram

👏👍🏟Kaugushüppaja Ksenija Balta @ksenijabalta avas sisehooaja kõrgetasemelisel Berliini ISTAFi võistlusel. Balta sai parimal katsel kirja tulemuse 6.56, mis andis neljanda koha. Võitis Saksamaa sportlane Malaika Mihambo 6.99ga, teine oli 6.73ga ukrainlanna Marina Bekh-Romantšuk ja kolmas serblanna Ivana Spanovic, kes hüppas 6.65. #xenb #longjump #kergejõustik #berlinistaf