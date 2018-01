Verinoort ja väga andekat jooksutalenti Lunat treenima asunud Harry Lemberg: see on suur väljakutse

Treener Harry Lemberg hakkas treenima 13-aastast jooksutalenti Luna-Aleksandra Lagodat.

Lagoda sattus avalikkuse tähelepanu alla suvel, kui osales 12-aastasena (!) Eesti täiskasvanute meistrivõistlustel ja saavutas 5000 meetri jooksus kuuenda koha. Tekkis poleemika, kas nii noor sportlane peaks täiskasvanutega võistlema. Kusjuures reeglite järgi polekski ta tohtinud osaleda.

Toona juhendas Ida-Virumaalt pärit tüdrukut veel Vladimir Tšuvakin. Nüüdseks on see koostöö katkenud, uus juhendaja on Harry Lemberg. „Kohtusime temaga sügisel paar korda täitsa juhuslikult. Siis oli ta sellises seisus, et polnud ei treenerit ega klubi. Sealt läks koostöö lahti,” ütles Lemberg, kes on voolinud paljusid Eesti tippjooksjaid.

„Talenti on tal kindlasti palju, minu kui treeneri jaoks on see suur väljakutse,” nentis Lemberg. Tema sõnul tuleb liikuda tasa ja targu ning aegadele mitte liiga palju tähelepanu pöörata. „Selles vanuses on kõige tähtsam kiiruse väljaarendamine. Isegi maratonis pole midagi teha, kui kiirust ei ole.”

Lagoda ongi sisehooajal lühemaid distantse jooksnud. 800 meetrit läbis ta 2.26-ga, 1000 m 3.06-ga. 3000 meetris viis ta Eesti U-16 rekordi hiljuti 10.22,13-ni. Lemberg arvab endiselt, et täiskasvanute võistlustel tulevikulootus veel osalema ei peaks.