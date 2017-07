VÄGEV! Johannes Erm ja Karel Tilga tõid Eestile kümnevõistluses kaks EM-medalit!

Grossetos toimuvatel kergejõustiku U20 Euroopa meistrivõistlustel tegid eestlased Johannes Erm ja Karel Tilga kümnevõistluses suurepärase võistluse -Erm sai kaela hõbe-, Tilga pronksmedali!

Pikalt võistlust juhtinud Erm püstitas teisel päeval isiklikud rekordid neljal esimesel alal, kuid ülivõimsa odaviskega sakslane Niklas Kaul hüppas üheksanda ala järel Ermist mööda ning võitis kulla endale. Imelise odaviske tegi aga ka Tilga, kes parandas isiklikku rekordit koguni kaheksa meetriga ning tõusis lõpuks pronksmedalile!

Kauli lõpptulemuseks ülivõimas 8435 punkti, Erm kogus lõpuks 8141 ning Tilga 8002 silma.

Teine võistluspäev:



110m tõkkejooks:

Johannes Erm püstitab teise päeva alustuseks järjekordse isikliku rekordi, läbides tõkkesprindi ajaga 14,39. Senine tippmark oli 14,66. Ka Karel Tilga parandab oma rekordit, saades ajaks 15,01 (senine tippmark 15,13).

Ermil on kuue ala järel liidrina 5151 punkti ning ta jätkab 8000 punkti graafikus. Eestlasele järgnevad prantslane Ludovic Besson 5127 ja sakslane Niklas Kaul 5075 silmaga. Tilga langes koha võrra ning on 5015 punktiga viies.

Kettaheide:

Erm heitis kohe avakatsel uue isikliku tippmargi 46.99 (senine 46.89) ja see jäigi tema parimaks. Tilga sai kirja oma tippmargi lähedase tulemuse 49.34. Teises grupis heitnud Ermi lähikonkurendid näitasid samuti häid tulemusi - Kaul heitis võimsa isikliku rekordi 48.49 (parandus viis meetrit), Besson lennutas oma tippmargi lähedase 45.74.

Seitsme ala järel oli Ermil liidrina 5959 punkti, teiseks tõusis Kaul 5914 silmaga. Bessonil oli 5909 ja tagasi neljandale kohale kerkinud Tilgal 5872 punkti.

Teivashüpe:

Erm valis teivashüppe tugevamas grupis algkõrguseks 4.10 ja ületas selle avakatsel. Ka 4.30 ja 4.40 alistusid esimesel sooritusel, 4.50 ületas ta teisel katsel ja uut isiklikku tippmarki tähistava 4.60 jälle avakatsel. Kõrgust 4.70 ründas Erm kolmel korral, kuid jagu sellest ei saanud.

Lähikonkurentidest sai Kaul kirja 4.70 ning on praegu selge kullafavoriit, kuna odavise on tema absoluutne trumpala. Besson kordas 4.50-ga isiklikku rekordit.

Tilgal jäi teises grupis kirja 4.00.

Teivashüppe järel oli Erm 6749 punktiga endiselt võistluste liider, kuid Niklas Kaul jäi tast maha vaid 16 silmaga. Kolmandal kohal oli 6669 silmaga Ludovic Besson, Karel Tilga hoidis 6489 punktiga neljandat positsiooni.

Odavise:

Esimeses grupis alustanud Tilga pani maha võimsa märgi, parandades isiklikku rekordit sisuliselt kaheksa meetriga (!) ning saades kirja 66.30, mis on ka esimese grupi parim tulemus. Ühtlasi tõstab see Tilga kokkuvõttes mööda Bessonist, kes sai kirja vaid 47.93 - seega on hetkeseisuga Eestil soolas lausa kaks medalit!

Teises grupis püstitas Erm kohe avakatsel 56.02-ga isikliku rekordi, kuid Kaul vastas oma trumpalal 68.05-ga ning läks enne viimast ala kindlalt liidriks.

Üldarvestuses oli Kaul 7593 punktiga esikohal, järgnesid kaks eestlast - Ermil oli koos 7427 ning Tilgal 7322 punkti. Neljandal kohal oleval Bessonil oli 7227 silma.

1500 meetri jooks:

Kaul jäi napilt alavõidust ilma, kuid püstitas uue MM-i rekordi, joostes 4.15,52. Erm saab kirja 4.34,66 ning Tilga uus isiklik rekord on 4.40,07. Kaulile võimas kuld, aga Ermile hõbe ja Tilgale pronks!

Video 1500 meetri jooksu finišist:

Niklas Kaul's incredible junior career 🙌 ✅ World U18 champion

✅ World U20 champion

✅ European U20 champion

✅ World U20 record-holder pic.twitter.com/CHbDKJqXz9— European Athletics (@EuroAthletics) July 23, 2017

Eelmisel aastal sai Erm mäletatavasti juunioride MMil 7879 punktiga pronksmedali.

Võistluse otsepilti näeb SIIT.