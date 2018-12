Väärt üritus: Tallinna maratonist osavõtjad jätsid Eestisse 5 miljonit eurot

Keskmiselt kulutas Tallinna Maratonil osalenud Tallinnast või Harjumaa elanik 50 eurot, mujalt Eestist tulnud osaleja 81,1 eurot ja välisosaleja 359 eurot. Suurimaks kuluartikliks oli väliskülalistele majutus (34% kulutustest) ja toitlustus (22% kulutustest). Tallinna Maratoni osalejate kulutused olid hinnanguliselt 2,7 miljonit eurot, millelt tasuti arvestuslikult käibemaksu 378 tuhat eurot ja ettevõtlussektorile lisandus käivet 2,3 miljonit eurot.

Kulutustest suurema osa andsid välisosalejate kulutused (1,7 miljonit eurot). Kui arvestada välisosalejate kaaslaste kulutused (1,8 kaaslast iga välisosaleja kohta) Tallinna Maratoni osalejate kulutustele lisaks ulatusid koondkulutused 5 miljoni euroni, millelt maksti käibemaksu 671 tuhat eurot ja ettevõtlussektorile lisandus käivet 4,3 miljonit eurot. Tallinna Maratoni mõju hindamisel tuleb arvestada, et selle kogumõju on suurem kui otsene majanduslik mõju, avaldudes sportliku eluviisi ja liikumisharrastuse propageerimises ning Eesti kui mõnusa turismi sihtkoha tutvustamises.

Eesti ajaloo osavõturohkeimal rahvusvahelisel spordisündmusel osales 2018. aastal kokku 23 940 jooksjat 67 riigist. Tallinna Maratoni korraldus sai kõrge hinnangu samaaegselt Eestis toimunud Rahvusvahelise Maratonide Liidu AIMS kongressilt ning pälvis Euroopa Kergejõustikuliidu kõrgeima 5 Star Race standardi.

Tallinna Maraton soovib juba lähiaastail kandideerida Rahvusvahelise Kergejõustikuliidu IAAF tasemega jooksuvõistluseks. Perspektiiv on jõuda 2022. aastaks IAAF Gold Label tasemega rahvusvaheliste jooksude hulka. Mida kõrgem on võistluse tase IAAFi ülemaailmses kvalifikatsioonis, seda rohkem on tulevikus võimalik teenida reitingupunkte ka Eesti jooksjatel oma kodumaal, mis on lähitulevikus üheks oluliseks tingimuseks Eesti jooksjate jõudmisel tiitlivõistlustele.