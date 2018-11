Uus raamat paljastab: must mäng Eesti kettaheitja dopinguloos ning Andrus Värniku medalid on vahetanud omanikku

Ühtlasi avaldas ta tänu sportlastele, kes sedavõrd avameelselt ja vapralt rääkisid lisaks sportimisele ka dopingust ja elu keerdkäikudest. „Selles raamatus pole miski tabu,” kinnitas varem Jüri Tamme eluloo ja Eesti ujumise ajaloo kaante vahele talletanud Tserp, kelle sõnul on kogumikus väga palju õjuhtumeid ja olukordi, millest teised saavad õppida.

Dramaatikat rohkem kui Kanepi biograafias

Tserbi hinnangul on 300-leheküljelises raamatus dramaatikat kordades rohkem kui oli eelmisel aastal palju furoori tekitanud tennisisti Kaia Kanepi biograafias. Kirjutamise ajal oli tema jaoks üheks liigutavamaks ja emotsionaalsemaks hetkeks, kuidas vasaraheitja Maris Niit (varem Rõngelep) meenutas avameelselt toitumisega seotud haiguseid, mis ajasid ta sõna otseses mõttes enesetapu äärele.

Saladuseloori kergitatakse kettaheitja Elju Kubi dopinguloolt: väidetavalt lavastati Kubi toona süüdi, positiivse proovi olla autori andmetel andnud hoopis üks odaviskaja, kellel oli väga tugev seljatagune. Tolle isiku nime pole kohtuasja kartuses siiski välja toodud, 31 aastat tagasi juhtunud loo faktide tõendamine pole paraku võimalik. "Alguses ei jõudnud juhtunu mulle üldse kohale. Ma vihastasin õudselt. Tulin koju ja hakkasin koristama. Pärast seda ei tundnud mind enam keegi, isegi mitte oma treener. Enne kõik rääkisid minuga, pärast vaatasid samad inimesed teisele poole, et tahetud teregi öelda," meenutab karjääri tipphetkel 65.00 heitnud Kubi raamatus. Too odaviskaja ei palunud temalt hiljem isegi mitte vabandust.

Samas tunnistab Kubi ausalt, et on proovis siiski ka ise keelatud ained ära. „Ma ei tea, kas me pesime Elju puhtaks, aga puhtamaks küll,” usub Tserp.

Odaviskaja Andrus Värniku kohta saab lugeja muuhulgas teada, et mees on oma MM-medalid maha müünud. Lõik raamatust: „Viimastel aastatel on mitu korda levinud kuuldus, et Andrus soovib oma MM-medaleid müüa. Kas põhjuseks oli rahavajadus või mõni muu segav faktor minevikust, pole avalikuks tulnud, küll aga saab nüüd öelda, et medalid on omanikku vahetanud. Uus omanik ei soovi enda isikut avalikustada, kuid plaanib väärtuslikud auhinnad Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumis kõigile huvilistele vaatamiseks välja panna. Ta soovib vältida avalikku arutelu ja narrivõitu kemplemist, mis mõni aasta tagasi Eesti spordisangarite artefaktide ümber käis. Peagi on üle kümne aasta avalikkuse eest varjus olnud Andruse medalid uudistamiseks muuseumi eksponaatide hulgas.”