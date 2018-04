Ümber Viljandi järve jooksule on kirja pannud üle 2500 osaleja

Ümber Viljandi järve jooksuni on jäänud pisut vähem kui kuu ning seni on end 1. mail startivale jooksule kirja pannud pisut üle 2500 osaleja. Selle kevade lumiseid olusid arvestades on tegemist väga hea tulemusega.

„Kui aprillis on veel paljudes kohtades lumi ning järvel kohtab uisutajaidki, siis on jooksule registreerumine jäänud päris paljudel osalejatel üsna viimasele hetkele,“ meenutas varasemate aastate kogemust ümber Viljandi järve jooksu korraldusmeeskonna juht Mati Jürisson. „Seetõttu on praegune osalejate hulk väga positiivne, sest see ei erine oluliselt eelmise aasta aprilli alguse seisust.“ Mullu püstitati 1. maiks registreerujate rekord, sest jooksule ja kepikõnnile pani end kirja pisut üle 4000 inimese.

Jürissoni sõnul tuleks nüüd registreerumisega kiirustada ja panna end kirja enne 14. aprilli. See on oluline neile, kes soovivad 1. mail saada head kohta stardirivis. 15. aprillil pannakse kokku esimene stardiprotokoll ja seda koostades arvestatakse eelmise või üle-eelmise aasta tulemustega. Need, kes registreeruvad aprilli teises pooles saavad numbri, mis annab neile koha stardirivi lõpus.

89. ümber Viljandi jooksu üritused saavad alguse 13. aprillil kell 18, mil antakse start Künnipäevajooksule. Tegemist on Viljandi staadionilt startiva ja seal finišeeruva treeningjooksuga, mis annab võimaluse osalejatel kevadel rajaga tutvuda. Sellele jooksule registreeruda pole vaja, stardinumbrit ei anta ning parematele auhindu ei jagata.

Päev enne suurjooksu starti ehk 30. aprillil on Viljandi staadionil lastejooksud ning Eesti koolide ja ettevõtete kümneliikmelised võistkonnad selgitavad endi seast parimad teatejooksus ümber Viljandi järve.