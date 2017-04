Ümber Viljandi järve jooksul konkureerivad olümpiamehed mulluse võitjaga

1. mail kell Viljandi staadionil startiva Suurjooksu ümber Viljandi järve peamisteks favoriitideks on kaks Eesti olümipameest Tiidrek Nurme ja Kaur Kivistik ning mullune jooksu võitja, Ibrahim Mukunga Keeniast. Naiste seas püüavad poodiumikohti omavahel jagada õed Liina, Leila ja Lily Luik.

Viis päev enne starti käisid ümber Viljandi järve jooksu rajaga tutvumas treeningpartnerid ja sõbrad Nurme ning Mukunga. Viljandi järvejooksu omapäraks on alates 1928. aastast olnud see, et korraldajate mahamärgitud trassi jooksjatel ees ei ole ning iga osaleja peab ise endale sobiva raja leidma. Ainsaks reegliks on, et ületada tuleb kaks järve äärde jäävat silda.

Enne rajale minekut sõnas Nurme, et tema kindel eesmärk on tänavu jooks võita. Suurimaks konkurendiks pidas ta mullust võitjat Mukungat, kellele maastikul jooksmine sobib kõige paremini. „Kivistik on ka kindlasti väga tugev konkurent - olümpiajooksja, aga praegu arvan, et Mukunga on kõige kõvem vastane,” selgitas Nurme. „Minu enda vorm on praegu päris hea.”

Seni ühe korra ümber Viljandi järve jooksul osalenud ja 2008. aastal kolmanda koha saanud Nurme ei välistanud võimalust, et heade olude korral võib püüda Pavel Loskutovile kuuluvat rajarekordit, mis on 34.50. See pärineb just tollest aastast, mil Nurme Viljandis pjedestaalile jõudis.

Kolmest konkurendist tegi viimati hea jooksu Kaur Kivistik, kes startis eelmisel nädalal Portugalis kümne kilomeetri pikkusel maanteejooksul ja lõpetas selle ajaga 30.44 teise kohaga. Tiidrek Nurme võistles aprilli keskel USA-s sama pikal staadionijooksul, kus ta lõpetas ajaga 29.11. Mukunga sel kevadel võistlustel startinud ei ole. Ta saabus eelmisel nädalal Keeniast.

Naiste arvestuses on kindlad favoriidid statrti asuvad kolmikõed Liina, Leila ja Lily Luik. Neist kahel esimesena nimetatul on ümber Viljandi järve jooksu võit juba varasemast olemas. Liina võitis mullu ning Leila 2013. aastal. Mullu startisid nad kolmekesi Rio de Janeiro olümpiamängudel ja seal sai õdedest parima koha Lily Luik.

Suurjooks ümber Viljandi järve stardib tänavu 88. korda ning tegemist on Eesti kõige pikema traditsiooniga rahvaspordivõistlusega. 11,5 kilomeetri pikkusele jooksule ja kepikõnnile saab registreerida end veebis kuni neljapäeva viimase minutini. Kogu registreerimiseks vajalik info on jooksu kodulehel www.viljandijarvejooks.ee. Neljapäeva hommikuks oli end kirja pannud üle 3700 jooksja ja kõndija.

Suurjooksu võistlused algavad pihta juba 30. aprillil, kui kell 13 antakse Viljandi staadionil start esimesele lastejooksule. 300-700 meetri pikkusel distantsil saavad joosta alla 12-aastased lapsed.