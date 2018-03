Ümber Viljandi järve jooksu stardinimekirjas on 1700 osalejat

Ligi 1700 inimest on tänase seisuga teatanud oma osalemisest 1. mail oleval ümber Viljandi järve jooksul, mis tänavu stardib juba 89. korda.

Eesti vanima rahvaspordiürituse osalejate nimekiri suureneb talvisele ilmale vaatamata mullusega sarnases tempos ning ligi 1500 jooksjat ja 200 kepikõndijat on endale 1. maiks stardikoha juba lunastanud. Ka mullu oli märtsi keskpaigaks end jooksule kirja pannud ligi 1700 inimest ning 1. maiks oli stardinumber olemas enam kui 4000 osalejal.

Jooksu tõeline raudvara, 1958. aastast alates startinud 84-aastane Benno Viirandi kavatseb tänavu startida juba 60. korda. Pikkade aastate jooksul on tal vahele jäänud vaid üks jooks, kui ta murtud jala tõttu startida ei saanud.

1928. aastal esimest korda stardi saanud ümber Viljandi järve korraldajad saadavad nimelise kutse starti kõigile meestele, kes on ümber järve jooksnud vähemalt 40 korda ning naistele, kes on lõpetanud vähemalt 20-l korral. Tänavu on selliseid mehi kokku 29 ning naisi 9.

Viiendat aastat on ümber Viljandi järve jooksu üritused mitmel päeval. Esimene neist on 14. aprillil, kui kavas on künnipäevajooks. See treeningjooks annab hea võimaluse tutvuda järvejooksu raja olukorraga. Sellel jooksul osalejatelt osalustasu ei küsita, stardinumbreid ei väljastata, protokolli ei koostata ning võitjad ei autasustata. Küll aga on rajal üks joogipunkt.

30. aprillil ehk päev enne suurjooksu starti on Viljandi staadionil kavas lastejooksud ning pärast seda võistlevad koolid teatejooksus ümber Viljandi järve.

Ümber Viljandi järve jooks stardib Viljandi staadionilt tavapäraselt 1.mail kell 12. Tänavu kuulub jooks esmakordselt ka Selveri Linnajooksude sarja.

Jooksule saab end kirja panna veebilehel www.viljandijarvejooks.ee. Registreerumise kolmas voor, mil jooksu stardinumber maksab täiskasvanule 20 eurot ning alaealistele ja üle 60-aastastele 15 eurot kestab 31. märtsini. Kepikõnnile saab end märtsis kirja panna 15 euro eest.