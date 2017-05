Üllatav pööre: Gerd Kanterist võib saada maailmarekordimees

Kergejõustikuhooaeg pole alanud, kuid seoses Euroopa alaliidu (EAA) plaaniga rekordid nullida on põnevust ja emotsioone juba praegu rohkem kui rubla eest.

Esmalt teatas EAA plaanist alustada alates järgmisest aastast Euroopa rekordite arvestust puhtalt lehelt. Samasuguse ettepaneku tegi EAA ka maailma kergejõustikuliidule (IAAF) – nullida kõik praegused maailmarekordid ja hakata otsast peale.

Eesti meedias on jäänud selle protsessi juures tähelepanuta üks oluline tärmin. Nimelt kui Euroopa rekordite nullimise idee mingit ajalist lisaklauslit ei sisalda, siis maailmarekordite puhul soovitab EAA IAAFil tühistada kõik rekordid, mis on püstitatud enne aastat 2005. Miks 2005? Sest sellest ajast alates on IAAF säilitanud dopinguproovid.

Kui IAAF peaks EAA ideega kaasa minema, siis kaotab meeste kettaheites kehtivuse Jürgen Schulti poolt 1986. aastal heidetud maailmarekord 74.08. Uueks rekordiks ei saa kinnitada ka aegade teist kettakaart 73.88, sest Virgilijus Alekna heitis selle aastal 2000. Küll aga oleks igati rekordikõlblik Gerd Kanteri poolt 2006. aastal Helsingborgis heidetud 73.38. Ka edetabeli kaks järgmist heidet (72.02 ja 71.88) kuuluvad eestlasele.

Raske on siiski uskuda, et IAAF rekordite nullimise ideega kaasa läheb. Juba praegu on see mõte saanud maailmas väga palju kriitikat. Ameeriklasest kaugushüppe maailmarekordimees Mike Powell nimetas seda „ebaõiglaseks kõrvakiiluks“ ja teatas, et on juba võtnud ühendust oma advokaadiga. „Jah, teatud rekordi on küsitavad, olen nõus, kuid minu oma õige värk,“ kinnitas Powell.

Legendaarse sprinteri Florence Griffith Joyneri lesk Al Joyner nimetas ettepanekut perekonna au teotavaks ja lubas võidelda selle vastu viimase hingetõmbeni. Nördimist on avaldanud ka briti tšempionid Jonathan Edwards ja Paula Radcliffe. Samas on rekordite nullimise kaval ka palju toetajaid, näiteks Hollandi sprinter Dafne Schippers ja endine briti kiirjooksja Darren Campbell.

Kellest saaksid uued maailmarekordi omanikud, kui arvestust alustatakse tõesti aastast 2005?*

Mehed

1500 meetri jooks

Praegu: Hicham El Guerrouj (Maroko) 3.26,00

Uus: Asbel Kiprop (Keenia) 3.26,69

5000 meetri jooks

Praegu: Kenenisa Bekele (Etioopia) 12.37,35

Uus: Bekele 12.40,18

3000 meetri takistusjooks

Praegu: Saif Saaeed Shaheen (Katar) 7.53,63

Uus: Brimin Kiprop Kipruto (Keenia) 7.53,64

400 meetri tõkkejooks

Praegu: Kevin Young (USA) 46,78

Uus: Kerron Clement (USA) 47,24

Kõrgushüpe

Praegu: Javier Sotomayor (Kuuba) 2.45

Uus: Mutaz Essa Barshim (Katar) 2.43

Kaugushüpe

Praegu: Mike Powell (USA) 8.95

Uus: Dwight Phillips (USA) 8.74

Kolmikhüpe

Praegu: Jonathan Edwards (Suurbritannia) 18.29

Uus: Christian Taylor (USA) 18.21

Kuulitõuge

Praegu: Randy Barnes (USA) 23.12

Uus: Joe Kovacs(USA) 22.56

Kettaheide

Praegu: Jürgen Schult (Saksa DV) 74.08

Uus: Gerd Kanter 73.38

Vasaraheide

Praegu: Juri Sedõhh (Nõukogude Liit) 86.74

Uus: Vadim Devjatovski (Valgevene) 84.90

Odavise

Praegu: Jan Železný (Tšehhi) 98.48

Uus: Julius Yego (Keenia) 92.72

Naised

100 meetri jooks

Praegu: Florence Griffith Joyner (USA) 10,49

Uus: Carmelita Jeter 10,64

200 meetri jooks

Praegu: Florence Griffith Joyner 21,34

Uus: Dafne Schippers (Holland) 21,63

400 meetri jooks

Praegu: Marita Koch (Saksa DV)

Uus: Sanya Richards-Ross (USA)

800 meetrit jooks

Praegu: Jarmila Kratochvílová (Tšehhoslovakkia) 1.53,28

Uus: Pamela Jelimo (Keenia) 1.54,01

Maraton

Praegu: Paula Radcliffe (Suurbritannia) 2:15.25

Uus: Mary Jepkosgei (Keenia) 2:17.01

400 meetri tõkkejooks

Praegu: Julia Petšonkina (Venemaa)

Uus: Melaine Walker (Jamaika) 52,42

Kõrgushüpe

Praegu: Stefka Kostadinova (Bulgaaria) 2.09

Uus: Blanka Vlašic (Horvaatia) 2.08

Kaugushüpe

Praegu: Galina Tšistjakova (Nõukogude Liit) 7.52

Uus: Brittney Reese (USA) 7.31

Kolmikhüpe

Praegu: Inessa Kravets (Ukraina) 15.50

Uus: Françoise Mbango Etone (Kamerun) 15.39

Kuulitõuge

Praegu: Natalja Lissovskaja (Nõukogude Liit) 22.63

Uus: Nadežda Ostaptšuk (Valgevene) 21.58

Kettaheide

Praegu: Gabriele Reinsch (Saksa DV) 76.80

Uus: Sandra Perkovic (Horvaatia) 71.08

Seitsmevõistlus

Praegu: Jackie Joyner-Kersee (USA) 7291

Uus: Carolina Klüft (Rootsi) 7032

* Eeldusel, et IAAF on nõus kinnitama uuteks rekordiomanikeks ka dopinguga vahele jäänud sportlased nagu näiteks Perkovic ja Ostaptšuk.