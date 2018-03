Uibole määrati B-taseme toetus, alaliit maksab puuduva summa juurde

Eesti olümpiakomitee tippspordikomisjon otsustas määrata mitmevõistleja Maicel Uibole viieks kuuks B-taseme toetuse.

See tähendab seda, et Uibo hakkab saama kuus 1600 eurot palgaraha ja 1400 eurot ettevalmistustoetust. Vaidlus Uibo toetamise üle tekkis Birminghamis toimunud sise-MM-i järel, kus Uibo teenis seitsmevõistluses pronksmedali.

Kuna seitsmevõistlus ei ole olümpiaala, siis esialgu oli seisukoht, et Uibo seniselt C-tasemelt kõrgemale ei tõuse. Nüüd paigutati ta viieks kuuks B-tasemele. Samas on MM-medal vastavalt EOK süsteemile väärt A-taset. A-tasemel on palgafond 2500 eurot ja ettevalmistustoetus 2200 eurot kuus. Eelnevalt oli Eesti kergejõustikuliit esitanud EOK-le palve määrata Uibole A-taseme toetus.

„B-taseme toetuse määramise ettepaneku tegi Jaan Talts. Arutleti veel selle üle, kas panna sisse klausel EM-normi täitmise kohta,” rääkis EOK asepresident Tõnu Tõniste. „Kas juhul, kui Uibo ei täida EM-normi, võtta toetus varem ära? Otsustasime toetuse siiski augusti lõpuni kinnitada. Berliini EM-il saab ta endale juba uuesti toetuse välja võidelda.”

Alaliidu eriarvamus

Kergejõustikuliidu juht Erich Teigamägi jäi teisele arvamusele. „EOK vaatab ja näeb kindlasti Eesti spordi suurt pilti, aga tuginedes meie alaliidu juhatuse üksmeelsele hinnangule, olen seisukohal, et Maicel Uibo on väärt A-taseme toetust. Medalivõit Birminghami MM-il on suurepärane ja maailmatasemel sportlik saavutus,” leidis ta ning kinnitas, et alaliit maksab B- ja A-taseme toetuse vahe kinni. Seega laekub Uibole lõpuks ikkagi A-taseme toetusega võrdne summa.

Peale Uibo hakkab toetust saama ka tema treener Petros Kyprianou, kellele EOK maksab kuus 1200 eurot.

Kergejõustiku EM toimub Berliinis 7.–12. augustini. Suvisel tiitlivõistlusel toimuv kümnevõistlus on kavas ka olümpiamängudel, mis tähendab, et seal on võimalik endale toetus välja võidelda kaheks aastaks. EM-il tuleb B-taseme kinnitamiseks võita hõbe- või pronksmedal. A-taseme tagab ainult kuldmedal.