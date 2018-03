Uibo treener Kyprianou valusast rahaküsimusest: kui palju teil Eestis selliseid talente on?

Petros Kyprianou arvates peaks Eesti riik siinmail armastatud ala talentide eest hoolitsema.

Pärast Uibo vaimustavat etteastet sise-MM-il tekkis arutelu, kas EOK peaks sportlase palgale võtma. Esialgu andis EOK teada, et seda ei juhtu, kuna seitsmevõistlus ei kuulu olümpiaprogrammi. 27. märtsil kogunev tippspordikomisjon peab otsustama, kas oleks mõistlik teha Uibole erand.

„Minu nägemus on lihtne. Kui palju teil on sportlasi, kes on äsja teeninud MM-medali, mahuvad maailma edetabelis esikolmikusse, on noored ja juba olümpialt kogemuse kätte saanud?” esitas USA üliõpilasmeistrivõistlustel Georgia üldvõiduni viinud ja NCAA sisehooaja parimaks treeneriks nimetatud Kyprianou retoorilise küsimuse. „Esimene olümpia on hea kogemus, teisel jahid sa medalit. Minu arvates on vastus selge: Maiceli-suguseid kutte tuleb toetada. Kui teil just ei ole kamp medaliste (nagu meil USA-s), sel juhul võiks toetusest ilmajätmist veel mõista. Loodetavasti ta rahastus paraneb. Kümnevõistluses pole sellist glamuurset teenistust nagu sprindis, riik peab aitama.”

