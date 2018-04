Uibo: loodan, et 8400 punkti tagab koha Eesti koondises

„Loodan, et sellest tulemusest piisab suvel Berliini EM-ile jõudmiseks. Mitte et ma ei tahaks, et teised meie mehed hästi teeksid, tahan küll, aga loodan, et 8400 punkti on Eesti koondisse pääsemiseks piisav,” ütles 51 punktiga isiklikku rekordit parandanud ja vähemalt ajutiselt maailma hooaja edetabelijuhiks saanud Uibo.

Ta tegi esimese kümnevõistluse nii varases hooaja staadiumis osalt olude sunnil. Georgias harjutav Uibo soovis enne mais toimuvat Götzise jõuproovi ühe kümnevõistluse prooviks teha, kuid mõne nädala pärast pole tal sobivaid võistlusi enam leida. Üliõpilasliigas algavad siis konverentsi meistrivõistlused ja seal Uibo osaleda ei saa. Seetõttu sobis kui rusikas silmaauku ta endise koduülikooli staadioni hubane võistlus, kus alade vahe on mõnusalt väike, ilm enamasti mõnus ja kodu kiviga visata.

„Elan siit 30 sekundi kaugusel. Alguses mõtlesin lihtsalt alasid proovida, aga neid tuli lõpuks nii palju kokku, et mõistlikum tundus juba terve kümnevõistlus kaasa teha. Idee oli teha säästlik võistlus. Tegin vähe soojenduskatseid, kõrgushüppes lõpetasin pärast 2.13 ületamist võistluse ära, teivas- ja kaugushüppes loobusin viimastest katsetest,” selgitas Uibo, et ei tahtnud hooaja avavõistlusel liiga palju energiat kulutada.