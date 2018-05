Uibo Götzise avapäevast: varu jäi, aga midagi ei kripelda

Kuigi avapäeva järel on Uibo isikliku rekordi graafikust ees, ei hakanud ta lõpptulemuse kohta ennustusi tegema. „Ma ei pane endale mingeid limiite, tuleb lihtsalt teha oma asja" sõnas ta. „Emotsionaalselt on muidugi sellise avapäev järel hea teisel päeval starti minna. Paneme aga samamoodi edasi!"

Tilga on avapäeva järel 4264 punktiga neljas. Tema võistluse jaoks on võrdlust raksem leida. Mullu kogus ta 7489 punkti ning seda graafikut edestab ta 211 punktiga. Samas on selles graafikus alasid, mida ta peaks ka teisel päeval ilmselgelt edestama. Näiteks teivashüppes on tal seal kirja 3.77. Tänavu veebruaris hüppas ta aga Eesti talvistel meistrivõistlustel seitsmevõistluse sees 4.58.

Mullu sai Tilga U20 EMil kümnevõistluses 8002 punktiga pronksi. Selles võistluses kasutati aga veidike kergemaid vahendeid.

Loe veel

Naiste seitsmevõistluses on Grit Šadeiko avapäevaga kogunud 3601 punkti. Oma rekordigraafikule kaotab ta 82 punktiga. Seega liigub ta 6200 punkti graafikus.

Võistlus jätkub pühapäeval kell 11.05. Delfi teeb võistlusest otseülekande.