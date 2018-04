Uhke pilt: Uibo püstitas isikliku rekordi ja tõusis maailma edetabeli juhiks, 20-aastane Erm pääses 8000 punkti meeste klubisse

Esimene päev:

Avapäeva järel on eestlaste parim 20-aastane Johannes Erm, kes püstitas kolmel alal isikliku rekordi (!) ning on 4294 punktiga teine.

Erm parandas tippmarki kaugushüppes (7.78), kuulitõukes (14.02) ja kõrgushüppes (2.01) ning liigub uhke rekordi ehk umbes 8200 punkti graafikus (senine tippmark 7593). 100 meetrit läbis ta 10,99-ga ja 400 meetrit 48,55-ga.

Viie alaga 4247 punkti kogunud ja neljanda koha hõivanud Maicel Uibo jooksis 100 meetrit 11,12-ga, hüppas kaugust 7.42, tõukas kuuli 14.71, ületas kõrgushüppes 2.13 ja sai 400 meetris ajaks 50,29. Tema edestab oma rekordigraafikut (8356p) 38 punktiga. Samas ka 8500 punkti kogumine ei nõuaks mingit imet ega isiklikke rekordeid. Piisaks järgnevatest tulemustest: 110 m tõkkejooksus 14,70 (rekord 14,61), kettaheites 48.00 (49.14), teivashüppes 5.30 (5.30), odaviskes 63.40 (64.51), 1500 jooksus 4.30 (4.25,53).

4264 punktiga kolmandal kohal asuva Karl Robert Saluri avapäeva tulemused olid 10,57 - 7.66 (rekord) - 13.97 - 1.89 (rekord) - 48,24. Ka temalt võib homme õhtuks oodata 8200 punkti lähedast summat. Hetkel edestab ta oma rekordit (8108) 102 silmaga.

Markus Leemet on 4026 punktiga viies ja jääb oma tippmargist (7720) maha 88 silmaga. Võistluse kindel liider on Tim Duckworth lausa 4568 silmaga.

Eestlaste senised rekordiseeriad:



Uibo 8356p (11,10 - 7.54 - 14.38 - 2.14 - 51,65 - 14,99 - 46.45 - 5.20 - 62.25 - 4.28,48).

Saluri 8108p (10,66 - 7.42 - 14.29 - 1.85 - 48,34 - 15,09 - 43.80 - 4.95 - 57.99 - 4.27,43)

Erm 7593p (10,78 - 7.25 - 12.36 - 1.92 - 49,19 - 15,51 - 40.02 - 4.50 - 55.14 - 4.33,89)

Leemet 7720p (10,75 - 7.16 - 14.18 - 1.90 - 48,36 - 14,91 - 35.89 - 4.50 - 59.03 - 4.39,85)

TULEMUSED



Kümnevõistlus

Peeter Uibo: Enne kui saade lõpeb tahaks tänada Märt Roosnat väga hea ja hästi ettevalmistatud saate eest. Ta on arvestanud vaatajatega ja jaganud infot võistluse jälgimiseks. Oli ülevaade iga võistleja kohta tema varasematest tagajärgedest ja rekorditest. Head ja asjatundlikud kommentaarid.

Axe: Ermil sai ilmselt võim otsa teisel päeval, samas see tulemus näitab mehe potentsiaali, vanust ju alles 20

Axe: Uibole igatahes vägev isiklik, ja arvestades et hooaeg sisuliselt on alles algamas, veel eriti kõva. Näib küll nii et kui Uibo jaoks asjad klapivad heal päeval, võiks see aasta järgmise unelmapiiri e. 8500 ka alistada...

Märt Roosna: Võimas võistlus! Uibolt rekord ja Eesti kõigi aegade neljas tulemus (möödus Õiglasest ja Pahapillist). Erm, 20aastane nooruk, parandas oma rekordit üle 400 punkti.

Einar Mäesoo: Kristiina,kahjuks on meie spordisüsteem ammu alla iga sugust arvestust,on sportlased,kes toovad au ja kuulsust Eestile aga seda kahjuks Eesti spordi pomod ei oska märgata või ei taha.Olen ise olnud spordis,nii tegevsportlasena(mitmekordne Eesti meister) ,kui ka ise Pärnu Kalevis töötades,teades neid spordi tagamaid aga hetkel ma ei saa aru,mis toimub.Väga ilus võistlus Uibolt-8407 punkti.

Märt Roosna: Duckworth läbis distantsi ajaga 5.17,98, punkte 8145. Erm võttis kolmanda koha, aeg 4.37,99, punkte 8020.

Märt Roosna: Uibo sai ajaks 4.34,63 ja punkte kokku 8407.

Märt Roosna: Ja jooks ongi joostud!

Märt Roosna: Kindlasti on Götzises stardis Uibo ja Õiglane. Kristjan Rosenberg võtab rahulikult, taasub vigastusest. Treener Katrin Klaup ütles, et esimese täisvõistluse teeb ta Eesti meistrivõistlustel, enne võibolla proovivõistlus Tenerifel kevadel. Karel Tilga oli Götzises ootelehel koos Ermiga. Vaat ei tea, kas seal on uudiseid. Ja Erm ei saaks kooli tõttu nagunii osaleda. Naistest peaks kindel oleme Grit Šadeiko koht.

Kaasa elaja: Olgem ausad, kõik poisid on vägevalt arenenud. Ka Uibo on saavutanud teatud stabiilsuse. See võistlus on tegelikult kiirvõistlus. Normaalses olukorras antakse ka taastumiseks alade vahele mingi mõistlik aeg. Siin aga - kiire-kiire hopp. Kui võistlejaid rohkem, siis ka katsete vahel aegagi. Võtke näiteks viimastest aladest näiteks teivashüpe, ei mingit keskendumisaega... Me võidame ikka!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

peeterpiho@gmail.com: Märt, kas Sa oskad öelda, mitu eestlast lõpuks Götzises peale saab ja kes peavad tegelikult USA ülikoolide võistluste pärast loobuma?

Märt Roosna: Igatahes tundub, et Uibo täidab EM-normi ja EOK, kes arutas, kas peaks stipendiumi tagasi küsima, kui Uibo normi ei täida, võib kergemini hingata :)

Kristiina Allekõrs: Uibo on tubli. Peaks ikka Tokyoni toetust maksma.

Märt Roosna: Seis üheksa ala järel. Uibo peaks 8500 punkti tegemiseks läbima 1500 meetrit ajaga 4.20,6. See on vähetõenäoline, kuid 8400 punkti on igal juhul kotis.

Märt Roosna: Saluri kolmandas voorust tulemust kirja ei saanud. Leemet viskas oda 52.13.

Märt Roosna: Erm kõmmutas 55.50! Tubli töö!

Märt Roosna: Uibo viskab 63.14 kolmandas voorus, parimaks jääb 64.42. Duckworth on kahest viimasest katsest loobunud.

Märt Roosna: Teine voor: Uibo 64.42! Ka Saluri saab juurde - 55.21. Erm ei saa endiselt oda väga hästi lendu, kuid juurde tuleb - 50.53.

Märt Roosna: Ja Ermi avavise on kõigest 47.84.

Märt Roosna: Kas sa näed - Saluri ikkagi platsis. Alustab 54.92ga.

Märt Roosna: Duckworth teeb omal tasemel - 54.60. Sellise tulemusega võib Pärnumaa meistrivõistlustel hõbeda võtta, aga Uibo vastu läheb raskeks :)

Märt Roosna: 61.41. Just sellise viskega avas Uibo kümnevõistluse odaviske.

Einar Mäesoo: Oleks ikka maru vahva,kui EM-il lehviks kümnvõistluse lõpuks kolm sini-must-valget lippu.

Märt Roosna: Lisaks on mul kuri kahtlus, et täna sünnib ka uus maailma hooaja tippmark. Austraallane Cedric Dubler on aastal 2018 seni parimana kogunud 8229 punkti.

Märt Roosna: Kümnevõistluse seis on tänavu igatahes väga haarav. Tuletame meelde, et EMi norm on 7850 punkti ja kohti on kolm. Ehk kui Uibo kogub 8400 punkti, võib ta end kindlalt tunda, aga Ermi 8100 punkti oleks kindlasti jõukohane sihtmärk Janek Õiglasele, Karel Tilgale ja Salurile.

Märt Roosna: Saluri on võistluse pooleli jätnud. Ei näe mõtet ennast kulutada, kui võib-olla juba 11 päeva pärast tuleb uuesti kümnevõistlust teha. Esialgu plaan veel lahtine.

Einar Mäesoo: Erm teeb tõeliselt head võistlust,liigub mullusega +500 punkti ,see on ikka suur areng ja ega Uibo tee samuti viletsat võistlust,nagu enne kirjutasin,see on alles esimene võistlus-oodake,need poisid teevad veel suuri tegusi ja võib juhtuda,et me näeme EM-il või MM-il kahte eestlast poodiumil.

Märt Roosna: Konkreetset ajakava ei ole, minnakse jooksvalt ühelt alale teisele. Usun, et odavise algab üsna pea. Duckworth kogus mullu muideks vaid 7973 punkti ja siis viskas ta oda 55.45 (rekord 57.22) ja jooksis 1500 meetrit 5.15,40 (rekord 5.00,84). Seega peaks Uibo ta kinni püüdma päris kindlasti.

eid_1525d3595508ea: Mis Tim Duckworthi teise päeva tulemused on isikliku graafikus?

andruet: millal järgmine ala algab?

Märt Roosna: Teivashüpe tõi meid küll osaliselt pilvedest alla, aga tegelikult pole katki midagi. Vastupidi, seis on hea. Uibo edestab isikliku rekordi (8356) graafikut 59 punktiga ja liigub endiselt vähemalt 8400 punkti suunas. Erm lõpetas mullu juunioride EM-il kümnevõistluse odaviskes 56.02 ja 1500 meetri jooksus 4.34,66ga. Kui ta kordaks neid tulemusi, oleks temal koos 8049 silma. Aga ilmselt on vähemalt jooksus varu ja 8100 punkti on endiselt reaalne. Saluri liikus rekordi suunas, kuid teivashüppe null rikkus seeria ja ta peab oma taset uuesti tõestama.

Märt Roosna: Seis kaheksa ala järel.

Märt Roosna: Kolmandast katsest Uibo loobub. Loodetavasti pole seal mingit tervislikku põhjust taga.

Märt Roosna: 5.27 ei alistu ka teisel katsel.

Märt Roosna: Latile läheb 5.27, esimene hüpe veel edu Uibole ei too.

Axe: tundub et seal on kas väga tuuline või siis jahe või mingi muu segav tegur, kõik on teibas üsna õnnetud

Einar Mäesoo: Pole midagi hullu,alles esimene võistlus.Hetkel mõtlen sellele,et meil on lombi taga kolm tugevat kümnevõistlejat ja kodus veel kaks,kes on võimelised tegema 8200-8500,ei tea kas Eestis on üldse nii palju kümnevõistlejaid korraga tules olnud,selliste tulemustega.Igatahes Eesti kümnevõistlus on maailmatasemel.

Märt Roosna: Uibo ületab kolmandal katsel 5.17!

Märt Roosna: Uibo ajab kõrgusel 5.17 teistkordselt lati maha, jääb veel üks võimalus.

Axe: odas võiks Ermil paar meetrit juurde tulla, kuhugi 57-58 kanti pakuks. 1500s on juba praegune rekord väga hea ja ei usu, et sealt väga suurt parandust tuleb, kui üldse, siis 1-2 seki

Märt Roosna: Esimesel katsel ta 5.17st jagu ei saa.

Märt Roosna: Uibo ületab 4.97 ja jätab 5.07 vahele. Latile 5.17.

Märt Roosna: Paraku jääbki Ermi lõpptulemuseks 4.67. See pole maailma lõpp, kuid kuna sisehooajal ületas ta 4.96, siis oleks lootnud enamat. Ka liider Duckworth jääb pidama 4.67 peale.

Märt Roosna: ... aga ei. Jääb kolmas katse. Tundub, et teivashüpe toob meid kõiki mõnes mõttes maa peale tagasi. Loodame, et Uibo ei hinnanud võimeid üle, valides algkõrguseks 4.97.

Märt Roosna: Ermi teine katse kõrgusel 4.77...

Märt Roosna: Erm näitab head närvi ja saab kolmandal katsel 4.67st jagu.

Märt Roosna: Erm kolistab kõrgusel 4.67 teistkordselt latti.

Märt Roosna: Erm ei saa esimesel üritusel 4.67st üle. Jääb kaks võimalust. Kas teivashüpe, see kümnevõistluse kõige riuklikum ala, nurjab meie meeste ilusad seeriad?

Märt Roosna: Oi pärgel! Saluri peabki leppima teivashüppes nulliga ja ilus seeria on saanud õnnetu lõpu.

Märt Roosna: Saluri ajas algkõrguse 4.57 ka teisel katsel maha.

Axe: 8100 nii noore mehe kohta oleks ka supertulemus ja peaks lennutama poisi omavanuste maailma tippu, Uibo jaoks 8300 hooaja hakul oleks ka kõva avaldus, võiks suvel loota isiklikku üle 8400 punkti ja ehk isegi 8500 ligidale jõudmist

Märt Roosna: Erm ületab 4.57 esimesel katsel, Saluri ajas maha.

Märt Roosna: Eks mõne tunni pärast oleme targemad, muidugi võin ma olla liiga optimistlik. Aga jätkame teivashüppega. Leemet jäi algkõrguse 4.07 peale ja see kahjuks rikkus tema seeria. Uibo algkõrguseks on 4.97, Ermil ja Saluril 4.57.

Axe: opneeriks siin Märdile, et Erm ründab pigem 8100 punkti ja Uibo hea õnne korral 8400. Saluri liigub samuti 8100 punkti suunas

Märt Roosna: Seis seitsme ala järel. Uibo ründab 8400-8500 punkti, Erm ja Saluri liiguvad vast 8150 - 8250 kursil.

Märt Roosna: Olemas! Saluri heidab 43.09 ja on endiselt suures mängus.

Märt Roosna: Kolmas voor: Leemet ja Erm tulemust kirja ei saa. Duckworth ei paranda ja ehkki ta juhib Uibo ees 300 punktiga, on ta püütav. Uibo teeb stabiilse seeria, kolmas katse on 46.78. Aga kas Saluri tuleb rongi alt välja...?

Märt Roosna: Teine voor: Uibo saab juurde - 47.83. Ka Leemet - 37.46. Erm tulemust kirja ei saa. Saluri jaksab vaid 35.00 ja peab lootma viimasele katsele.

Märt Roosna: Saluri piirdus avaringis 36.84ga. Ja liider Duckworth lennutas kahekilost ketast 44.12. Väike kokkuvõte: Uibol on töö juba tehtud, nüüd saab riskida, Saluri vajab kõvasti lisa, Erm võiks ka meeter või kaks juurde saada.

Märt Roosna: Uibo lajatab 47.39!

Märt Roosna: Erm 39.75.

Märt Roosna: Leemet alustab kettaheitevõistlust 36.70ga. Ta ongi selles alas nõrgem, rekordiseerias heitis 35.89, rekord on 37.77.

Märt Roosna: No ma nii optimistlik ei oleks, aga 8300 võiks teha. Uibo siis läheb 8400+ ja Saluri 8200. Leemetil on EM-normi 7850 punkti püüdmine keeruline.

did_253090: Oleneb palju ta veel üllatab, aga 8400-8500

Hh: Mis graafikus Erm liigub?

Märt Roosna: Tema rekordiseeriaga pole mõtet võrdlust vedada, sest mees on ilmselgelt täna hoopis teine kümnevõistleja kui esimest korda meeste vahendeid proovides. Kui ta heidaks ketast 41 meetrit, hüppaks teivast 4.96, viskaks oda 56 ja jookseks 1500 meetrit 4.25ga, tuleks punkte kokku 8227. Aga mul on tunne, et Erm võib meid veelgi üllatada. Kohe varsti algab kettaheide.

Märt Roosna: Uibo edestab oma rekordigraafikut 40 punktiga. 8400 on igati võimalik, 8500 nõuaks juba palju õnnestumisi. Saluri kaotas rekordigraafikule tõkkesprindis 11 punkti, kokku on tal nüüd +91 ehk liigub jätkuvalt 8200 suunas. Kõige keerulisem on Ermiga...

Märt Roosna: Kolm eestlast on 96 punkti sees.

Märt Roosna: Teise jooksu teine on Leemet (15,07), kolmas Saluri (15,18).

Märt Roosna: Võimas jooks Ermilt! Aeg 14,64, isiklik rekord peaaegu SEKUNDIGA!

Märt Roosna: Esimese jooksu võitis võistluse liider Duckworth 14,59ga, Uibo ajaks mõõdeti 14,97. Puhus väga kerge taganttuul 0,3 m/s.

Märt Roosna: Uibo ja Erm peaksid olema üsna võrdsed tõkkesprinterid, talvel jooksis Uibo 60 meetrit 8,19ga, Erm 8,21ga. Uibo rekord 110 meetri distantsil on 14,61, Erm on meeste tõkkeid jooksnud ajaga 15,51 ja 99-sentimeetriseid tõkeid 14,39ga. Saluri on neist nõrgem tõkkesprinter, rekordiks 15,06.

Märt Roosna: Kümnevõistluse teine päev on kohe algamas. Ilm on Athensis võrreldes eilsega mõnevõrra jahedam, soojakraade peaks praegu olema 14.

Märt Roosna: Tere! Nüüd on laekunud USA-st info, et võistlus algab Eesti aja järgi kell 20.00. Konkreetset ajakava ei ole, minnakse edasi sujuvalt alalt-alale. Igal juhul hoiame sündmustel pilku peal ja hoiame teid kursis!