U20 EM-i hõbemedalist Erm jätkab õpinguid USAs

Itaalias toimunud U20-vanuseklassi EMil kümnevõistluses hõbemedali võitnud 19aastane Johannes Erm on langetanud otsuse oma tuleviku kohta.

Omavanuste maailma kõigi aegade edetabelis teisele kohale tõusnud Erm lõpetas sel kevadel Tallinna Reaalkooli ning nüüd kavatseb ta kolida hoopis ookeani taha USA-sse, kirjutab Õhtuleht.

“Olen enda jaoks üsna kindlalt ära otsustanud, et tahaksin USAsse minna. Nüüd tuleb veel viisa muud asjad korda ajada,” rääkis ta. Välja on tal valitud Georgia Ülikool, kus hetkel on tudengiks ka Karl Robert Saluri ning hiljuti lõpetas sama kooli Maicel Uibo.

Kuid Ermi treener Holger Peel on kolimisele vastu. "Tal on omad vaatenurgad, millest osa on kindlasti ka täiesti õiged. Kui mul peaks järgmisel aastal kehvalt minema, siis saan kindlasti tagasi tulla ja samast kohast jätkata," ütles noorsportlane.