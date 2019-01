U14 ja U16 Eesti meistrivõistlused toovad starti ligi 600 noort kergejõustiklast

Paljude U14 vanuseklassis osalejate jaoks on tegu esimeste Eesti meistrivõistlustega, selle vanuseklassi sportlased on aga saanud end proovile panna TV 10 Olümpiastarti sarjas. Ka suur osa U16 arvestuses võistlejaist on legendaarse kergejõustikusarja taustaga.

U16 neidudest on stardis eelmise aasta TV 10 olümpiastarti vanemate tüdrukute kaheksavõistluse võitja ja ka Eesti noorterekordeid enda nimele kirjutanud Liisa-Maria Lusti (Audentese SK), kes osaleb seekord 200 m jooksus, kaugushüppes ning 4x200 m teatejooksus. Samas sarjas Lusti järel teiseks tulnud Anna Maria Millend (Audentese SK) võistleb sama vanuse 60 m jooksus, 60 m tõkkejooksus ja 4x200 m teatejooksus.

Hiljuti U16 kõrgushüppe siserekordit uuendanud Elisabeth Pihela (Audentese SK) osaleb kõrgushüppes, kaugushüppes ja 4x200 m teatejooksus.

Eelmisel aastal TV 10 Olümpiastarti vanemate poiste üheksavõistluse võitnud ja hiljuti U16 mitmevõistluse Eesti meistriks tulnud Marten Roasto (Viljandi KJS Sakala) jahib medaleid U16 noormeeste teivashüppes, 60 m jooksus ja kaugushüppes.

Ka jaanuaris toimunud noorte mitmevõistluse Eesti meistrivõistlustel edukalt võistelnutest on mitmed stardis selgi nädalavahetusel. U14 tüdrukute mitmevõistluse Eesti meister Merili Käsper (VAK Staier) teeb kaasa kõrgushüppes, kuulitõukes, teivashüppes ja kolmikhüppes.

U14 poiste arvestuses mitmevõistluse Eesti meistriks tulnud ja möödunud suvel TV 10 OSi nooremate poiste üheksavõistluses triumfeerinud Andreas Trumm (TÜ/ASK) ja tema vend Martin Trumm (TÜ/ASK). Neist esimene osaleb kaugushüppes, 60 m tõkkejooksus, kõrgushüppes, teivashüppes ja 4x200 m teatejooksus. Martin Trumm võistleb kaugushüppes, kolmikhüppes, teivashüppes ja 4x200 m teatejooksus.