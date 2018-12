TV 10 Olümpiastarti 48. hooaeg saab avalöögi Võrus, mitmevõistluse finaaletapp peetakse Tartus

Oma esimestest võistluskogemustest rääkis sarjast sirgunud teivashüppaja Eerik Haamer, kel jääb selja taha edukas hooaeg – Haamer võitis U18 Euroopa meistrivõistlustel pronksi ning tuli noorte olümpiamängudel neljandaks. „Oma esimest teivashüppetulemust mäletan selgesti, see oli 1.63. Kuue aastaga on sellest saanud 5.15,“ sõnas Haamer, kel oli kaasas ka TV 10 olümpiastarti riikliku etapi võidudiplom. „Hüppasin tookord 3 meetrit ja ründasin ka kõrgust 3.13, et sarja rekord enda nimele saada, ent ebaõnnestusin. Loodetavasti hüppab keegi õige pea senise rekordi üle. See sari tundus lapsena kõige suurem ja tähtsam võistlus, millest üldse on võimalik osa võtta,“ meenutas teivashüppaja, kes nüüd unistab juba olümpiamedalist.

Eelmisel hooajal sarjas rekordeid püstitanud noortele andis rekorditähekesed üle olümpiavõitja Jaak Uudmäe. Sarja kõrgushüppe rekordi 1.80-ni ja kaheksavõistluse rekordi 8089 punktini viimise eest sai rekorditähekesed Liisa-Maria Lusti, 60 m tõkkejooksu rekordi 7,85 teenis tähekese Anna Maria Millend, üheksavõistluse (6084 punkti) rekorditäheke kuulub Andreas Trummile ning Varmo Pärnpuu sai kuulitõuke rekorditähekese tulemuse 16.53 eest.

Mitmevõistluse finaaletapi korraldaja, Tartu Tamme Kooli direktor Vallo Reimaa loodab pakkuda toreda võistluse. „Tamme kool on alati olnud väga kõva spordikool, minu lapsepõlves oli TV 10 sari sama loomulik nagu õhk! Finaaletappi korraldades on meie eesmärk teha üks vägev etapp. Kool ja staadion on kõrvuti, kõik vajalik mugavalt koos. Mõtteid on meil korralduse osas palju, kõik koolis loodavad, et finaaletapi toimumisega jäädakse igati rahule,“ sõnas Reimaa.

Sarja avaetapp toimub 8. detsembril Võrus, mitmevõistluse finaal Tartus 15.-16. juunil.