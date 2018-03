Tühised teod minevikust ähvardavad Kreete Verlini USA-lootustele kriipsu peale tõmmata

Noor kergejõustiklane Kreete Verlin plaanib USA-sse kolimist ning sealses ülikoolisüsteemis edasi õppimist ja treenimist, ent meie mõistes paar suhteliselt tühist tegu minevikust võivad asjale kriipsu peale tõmmata.

Verlin kirjutab oma blogipostituses, et tal on NCAA-ga tekkinud tõsised jagelemised, mis on veninud naeruväärselt pikaks.

"Paljud teadsid, et pidin jaanuarist minema õppima USAsse. Mis värk siis sellega on? Novembrist algas üks suur-suur jama NCAAga (NCAA- (USA) riiklik ülikoolide spordiühendus). Et Ameerikasse spordistipendiumiga õppima minna, tuleb registreerida end NCAAs kasutajaks ning vastata üksiksasjalikult väga paljudele küsimustele. Minule maksis kätte ausus, kuna märkisin, et olen saanud kord elus rahalise stipendiumi ERGOlt ning käisin 2015 Malmö Games'il (kommertsvõistlusel) võistlemas. Kahjuks ei arvesta NCAA, et Ameerikal ning Euroopal ja ka mujal maailmas on täiesti erinevad spordisüsteemid. NCAA silmis olen ma tänu nendele kahele kirja pandud asjale profisportlane, kuna võtsin vastu raha, mis Ameerikas teeks sportlasest automaatselt elukutselise atleedi," selgitab Verlin.

"Samuti oli red flag'iks ka kommertsvõistlusel osalemine. Naljakas on see, et sain detsembris kõik asjad ära tõestatud, kuid 4 kuu vältel on NCAA küsinud minu käest 5x täpselt samu küsimusi ja tänini ei suuda nad anda vastust, kas kvalifitseerun amatööriks või mitte. Ülikool on samamoodi väga hämmingus, et selline asi, mis võiks saada tehtud maksimaalselt paari nädalaga, on veninud nii mõttetult pikaks.

Verlin lisab, et nüüd on aeg kogu negatiivne aasta algus seljataha jätta ning suvehooajaks valmistumist jätkata. 21-aastane sprinter ja kaugushüppaja ootab stressita vastust USA-st ning sõidab aprillis laagrisse Portugali.