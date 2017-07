Treiel püstitas tõkkesprindis Eesti juunioride rekordi, Orel heitis vasarat 67 meetrit

Rakveres jätkusid noorte kergejõustiklaste Eesti meistrivõistlused, heade tulemuste eest hoolitsesid vasaraheitja Anna Maria Orel ning tõkkesprinterid Johannes Treiel ja Kreete Verlin.

20-aastane Orel tegi neljakilose vasaraga stabiilse seeria: 66.67, 66.03, 66.07, 0, 0, 67.07. Järgmisel nädalal Poolas algaval U-23 vanuseklassi EMil on just tema Eesti suurim medalilootus, kuid temagi puhul nõuaks poodiumile jõudmine väga korralikku eneseületust. Euroopa hooaja edetabelis hoiab ta 67.49ga seitsmendat kohta, kolm noorsoo vanuseklassi neidu on tänavu ületanud 70 meetri piiri.

Juunioride vanuseklassi 110 meetri tõkkejooksus sai KJK Saare klubi võistleja Johannes Saare kerges vastutuules ajaks 13,88, ületades seni Keiso Pedriksile kuulunud Eesti juunioride rekordi kolme sajandikuga. Juuniorid jooksevad täismeestest veidi madalamaid, 99-sentimeetriseid tõkkeid.

Heas hoos oli ka Kreete Verlin (viis tõkkesprindis isikliku margi 13,87ni ja kaugushüppes 6.17ni) ning 100 meetrit 10,78 sekundiga läbinud Tony Nõu.

Kolmikhüppes lõi väljaspool arvestust kaasa Merilyn Uudmäe, kes kordas sentimeetri pealt Belgradi sise-EM-il hüpatud isiklikku rekordit 13.55.

