Hiljuti USA üliõpilasmeistrivõistlustel seitsmevõistluses esmakordselt 6000 punkti piiri alistanud Karl Robert Saluri alustab juba vähem kui kolme nädala pärast aasta esimest kümnevõistlust.

„Karl on fantastiline õpilane, kes on võtnud minu treeningumetoodika hästi omaks. Ta on üks vintskemaid sportlasi, keda olen kunagi juhendanud. USA üliõpilasmeistrivõistlused tõendasid, et ta suudab midagi lisada ka siis, kui seda temalt enam isegi oodata ei osata,” kiidab Saluri treener Petros Kyprianou.

Palusime 23-aastase Georgia ülikooli õpilase juhendajal iseloomustada Saluri kümmet üksikala.



Foto: Hendrik Osula

100 meetrit (rekord 10,52, 2016): "Tõeline Speedy Gonzales! Kiire, fokusseeritud ja suurepärase stardiga. Esimesed 30 meetrit püsib kehaasend madalal, kuid siis tõuseb ta üles justkui kiirlennuk. Viimased 30 meetrit hoiab oma kiirust ja lõpetab ajaga 10,50."

Foto: Hendrik Osula

Kaugushüpe (7.60, 2017): "Karl on suutnud lõpuks oma suurepärase kiiruse ka kaugushüppesse üle kanda."

Foto: Hendrik Osula

Kuulitõuge (14.43, 2016): "See on ala, kus Karl avaldab publikule muljet. Ta ei kuulu kõige pikemate mitmevõistlejate hulka, kuid suudab tänu oma kiirusele ja oskuslikule tegutsemisele tõugata 14.50. On siiski mõned tehnilised nüansid, mille kallal peame treeningutel kõvasti vaeva veel nägema."

Kõrgushüpe (1.89, 2016): "See ala on Karli enda arvates tema Achilleuse kand, kuigi mina nii ei arva. Ma usun, et ta suudab hüpata kaks meetrit, kuid mul läheb veel omajagu aega, et selles ka teda veenda. Igal mitmevõistlejal on selline ala, mis ei taha kuidagi õnnestuda. See pole suur probleem. Teeme kõrgushüppe üle ka omavahel nalja, mis näitab, et me ei muretse üleliia. Meie koolis on kaks neiutki hüpanud tänavu 1.90, nii et küll hüppab ka Karl."

Foto: Hendrik Osula

400 meetrit (47,80, 2016): "Karl on sel alal meie treeninggrupi kuningas! Mulle väga-väga meeldib, kuidas ta 400 meetrit jookseb. Kiirus, julgus ja vaimne tugevus teevad temast nii hea jooksja. Oleme leidnud ka treeningutel õige mudeli, kuidas veel edasi areneda. Ta stardib hea tempoga ja suudab seda säilitada. Pole aega raisata."

110 m tj (15,09, 2016): "Veel üks nõrk ala kõrgushüppe kõrval. Ta muutub tõketes siiski tänu heale kiirusele üha paremaks. Kuna Karl on puusadest väga kange, on minu soovitus talle olnud selline: joosta võimalikult sirge kehaga ning alles tõkke ületamisel visata õlad ette. Sellega väldib ta tõketesse sissejooksmist. Ta võib joosta tulevikus 14 sekundi algusesse."

Foto: Hendrik Osula

Kettaheide (43.80, 2016): "Karl on arenenud kõvasti edasi ning heidab nüüd üle 43 meetri, kuid me peame selle ala kallal veel palju tööd tegema. Pöörlemise efektiivselt ära kasutamine on äärmiselt oluline, kui sa pole nii pikk nagu Maicel Uibo või Johannes Erm."

Teivashüpe (4.96, 2017): "Ma arvan, et see on üks ala, kus ta võib tegelikult ennastki üllatada. Ta omandas n-ö vaba hoojooksu alguse ja flirdib nüüd viie meetriga. Pikema teiba juurde jõudes hüppab ta lõpuks 5.30 ja rohkem."

Odavise (60.50, 2014): "Tema lemmik heiteala. Korrigeerisime mullu hoojooksus mõnda tehnilist nüanssi ning ta on võimeline viskama nüüd üle 65 meetri. Seda siiski vaid juhul, kui ta on terve ja lõdvestunud. Karlil on selline kehatüüp, mis läheb üsna kiiresti pingesse. Oleme tänulikud meie meditsiinilistele taustajõududele, kes aitavad Karli värskena hoida."

1500 meetrit (4.26,69, 2012): "Sama jutt nagu 400 meetris. Karli iseloom ja julgus aitavad tal raskusi ära kannatada ja suurepäraste lõppaegadeni jõuda!"