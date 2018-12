Treener Kanter: Piotr, kas tahad õlut? Małachowski: viina!

Kettaheitjate Piotr Małachowski (35) ja Robert Urbaneki (31) näidistreening Tallinna spordihallis värske juhendaja Gerd Kanteri käe all oli lustakas ja informatiivne. Sügisel ise spordiga lõpparve teinud ja Poola medalimeeste treeneriks asunud Kanter selgitas sissejuhatuseks umbes 40-le kuulama-vaatama tulnud treenerile, et väljakujunenud stiiliga atleetide tehnikat ta põhjalikult muutma hakata ei kavatse, küll aga treeningu ülesehitust.

„Małachowski on treeninud väga pikalt sama moodi. Nimetan seda vanaks kooliks. Igal treeningul mõõdetakse tulemusi, videoanalüüsile tähelepanu ei pöörata, jõusaalis tehakse kohe suurte raskustega, ettevalmistusosa on puudulik,” valgustas Kanter tausta. Poolas laialt levinud metoodikat ei saa siiski laita, Małachowskil on seitse tiitlivõistluse medalit (sh MM-kuld ja kaks EM-kulda), ka Urbanek on kahel korral poodiumile tõusnud. „Ei saa öelda, et nad on olnud tohutus mugavusstsoonis, aga kui oled kogu aeg samas süsteemis, siis ühel hetkel see enam ei tööta. Keha teab juba, mida sa temalt ootad,” täpsustas Kanter oma mõtet hiljem.

