Tõnu Kaukis: Uibo peaks tänavu üle 8500 punkti koguma, Rosenberg ja Õiglane noolivad 8000 punkti

Endise tippkümnevõistleja ja treeneri Tõnu Kaukise hinnangul on Eesti spordisõpradel põhjust nädalavahetusel toimuval Götzise mitmevõistlusel silm peal hoida.

Mainekal miitingul asub tänavu starti viis eestlast: seitsmevõistlejad Grit Šadeiko (6221 p) ja Mari Klaup (6023 p) ning kümnevõistlejad Maicel Uibo (rekord 8356 p), Kristjan Rosenberg (7907 p) ja Janek Õiglane (7945 p). Kunagi varem pole ühel aastal nii palju meie atleete Götzises osalenud.

Eesti meeste esinumbrina läheb võistlustulle Maicel Uibo, kes treenib eelmisest sügisest Bahamal kohalike juhendajate käe all.

"Ma arvan, et Maicel talitab õigesti, sest teda aitavad mitmed kohalikud spetsialistid. Ta on üksikaladel läinud edasi, kuid pole kümnevõistluses rekordit mitu aastat uuendanud. Ootan seetõttu temalt suurt arengut tänavu. 8500 punkti on kindlasti reaalne," arvab Kaukis.

"Maiceli puhul on võtmeküsimus sprint ja tõkkejooks. Ta peab hakkama stabiilselt 11 sekundiga 100 meetrit jooksma ja 14,3 - 14,4 sekundiga tõkkeid läbima. Kaugushüppes tuleks tal tulemuse toonud tehnika üles leida."

Rosenberg ja Õiglane on isiklike rekordite kogusumma võrdluses Uibost 500 punktiga maas (mõlemal 8200 p), mistõttu sarnaseid eesmärke neile panna veel ei saa.

"Kui Rosenbergi sisehooaja tulemusi vaadata, peaks ta olema võimeline 8100 punkti koguma. Kümnevõistluses oleneb palju algusest: kui ta jookseb 100 meetrit alla 11 sekundi, läheb ka edasine võistlus hästi. Ka Õiglane võiks üle 8000 punkti teha, kui ta on "hüppaja põlve" korda saanud. Ega kumbki neist ei lähe ju väiksema summa järele."

Šadeiko ja Klaubi puhul rõhutab 61-aastane Kaukis üht - loodetavasti püsivad nad tervena.

"Kui see õnnestub ja nad teevad võistluse lõpuni, võiks mõlema punktisumma alata kuuega. See oleks juulis koduõuel toimuva Euroopa karika eel hea tulemus. Gritil on enim arenguruumi jätkuvalt kõrgushüppes, sest tõukejalga on tal küll. Ta on suuteline hüppama 1.80 ja rohkemgi," ütleb Kaukis.

Seda, kuivõrd hea on Götzises võistelda, teab Kaukis omast käest, sest teenis 1970ndate lõpus võistlusel kolmanda koha.

"Sealsed tingimused on tõesti ühed paremad. Kogu väikelinn ootab mitmevõistlust terve aasta ning kui see lõpuks tuleb, elatakse kõigile osalejatele häälekalt kaasa. Hea atmosfäär saab alguse juba võistluseelsel päeval toimuva rongkäiguga," ütleb endine Eesti mitmevõistluse alarühma vanemtreener.

Delfi TV teeb mõlemast võistluspäevast täispikkuses otseülekande. Võistlust kommenteerivad Karl Rinaldo ja 2009. aasta Euroopa sisemeister Mikk Pahapill. Avapäeva ülekanne algab kell 11.55.