Tippspordiga lõpparve teinud Risto Mätas: oli päris lõbus karjäär

Eesti viimase kümnendi üks paremaid odaviskajaid Risto Mätas langetas umbes kuu aega tagasi tippspordist loobumise otsuse. "Lõpuks sai kõrini. Ei taha enam tervist lõhkuda," sõnas ta.

Mätas on viimased aasta aega maadelnud erinevate vigastustega. Mullu tuli tal seljavigastuse tõttu hooaeg pooleli jätta ning tänavu talvel lisandusid hädad põlve ja hüppeliigesega.

"Eelmisel aastal olin täiesti audis. Sel kevadel mõtlesin, et pingutan veel ja leian mingi lahenduse, aga midagi paremaks ei läinud. Kogu aeg tulid ainult tagasilöögid ning seda tulemust, mida lootsin, ei tulnud," rääkis Mätas Delfile.

"Kuna ma pole pool aastat saanud tugevaid viskeid teha, saaksin heal juhul septembriks vormi, aga see jääks jälle hilja peale. Lõpuks sai kõrini. Ei taha enam tervist lõhkuda. Leidsin, et kuna ma ei saanud enam odaviskamist nautida, tuleb ära lõpetada."

"Otsuse langetasin lõplikult umbes kuu aega tagasi. Tervis muudkui streikis, midagi paremaks ei läinud. Töökohustusi tuli ka järjest juurde. Vaatasin, et maailma tase on läinud niivõrd kõrgeks, et minu koormuste juures pole võimalik enam tippudega rinda pista," lisas Mätas, kes välistab ka tulevikus Eesti meistrviõistlustel või väiksematelgi üritustel osalemise. "Nalja tegema ei viitsi hakata."

34-aastane Mätas, kelle isiklik rekord on 2013. aastal Kohilas visatud 83.48, tegi karjääri parima tiitlivõistluse 2016. aastal Amsterdamis, kui tuli Euroopa meistrivõistlustel neljandaks.