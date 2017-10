Tiidrek Nurme selgitab rahaasju: Mukunga ei ole mu äripartner, vaid sõber ja treeningkaaslane

Algselt maksis Eesti jooksumees Tiidrek Nurme Keeniast pärit Ibrahim Mukunga Wachirale temaga treenimise eest palka, nüüd enam mitte. Küll aga aitab teda nõu ja jõuga. Samas on ka Mukunga aidanud paljusid eestlasi.

Jõhvi rahvajooksul tekkinud intsidendi tagamaad pole siiani päriselt selgeks räägitud. Teiseks jäänud Andi Noot küll vabandas, et jättis võidumehe Mukunga käe vastu võtmata, ent poetas Postimehele antud selgituses ka ebamäärase vihje, mis küttis sotsiaalmeedias taas kirgi: „Möönan, et lisaks pettumusele oma tervises häiris mind üks kaudselt keenialasega seotud detail, kuid see on Eesti spordi siseasi ja ma ei taha seda avalikult lahkama hakata.“

Eesti Päevalehe ja Delfi sporditoimetusele on vihjatud, justkui puudutaks see „detail“ Nurmet. Täpsemalt häirivat kohalikke jooksumehi see, et Nurme justkui võtvat Mukunga auhinnast mingi osa endale. Pöördusime info kontrollimiseks Nurme poole, kes selle väite selgesõnaliselt kummutas. „Ma mõistan ajakirjanduslikku huvi Andi salapärase väljaütlemise kohta Mukunga suunas. Ma ei tea, mida Andi selle all (keenialasega seotud detail) mõtles,“ teatas Nurme kirjalikus vastuses, kus märkis, et kavatseb Noodaga lähiajal kokku saada ja asjad sõbralikult selgeks rääkida.

Küll aga soostus ta midagi varjamata selgitama rahalisi suhteid Keeniast pärit semuga. „Ma ei mõista mainitud vihje motiivi. Räägin siis Mukunga rahaasjadest natuke täpsemalt:

a) See on igati normaalne, kui mänedžerid võtavad 15–20 % oma sportlaste auhinnarahadelt teenustasu. Üldjuhul 20% on levinud taks. Kogu maailma spordis on mänedžeridel suur roll. Julgen arvata, et kõik Eesti tippkergejõustiklased peavad osa oma tuludest mänedžeridele loovutama. Eestis on kergejõustiku mänedžeridena tuntust kogunud näiteks Aivar Karotamm, Kadri Kallas, Hans Üürike, jne. See oleks igati normaalne, kui Mukunga abistamise eest raha võtaksin.

b) Mukunga auhinnarahadelt ei teeni mina mitte sentigi! Mukunga ei ole minu äripartner, vaid eelkõige treeningpartner ja sõber, keda treeningute kõrvalt võistlustele raha teenima aitan. Minu kasu on eelkõige see, et saan kellegagi koos treenida nii Keenias kui ka Eestis, lisaks sellele on Mukunga olnud “aknaks” paljudele eestlastele Keenia ühiskonnas. Ta on majutanud ning mitmekülgselt aidanud Eesti inimesi Nyahururus. Näiteks eelmisel aastal rentisime Mukunga abiga maja, kus käis kolme kuuga läbi 26 eestlast. Eesti maratoni meister Heinar Vaine on kolm talve tema juures elanud. Mukunga on olnud eestlaste vahendajaks kahe Keenia orvu kooliõpingute rahastamisel juba viimsed neli aastat. Kui meie koostöö rahalist külge analüüsida, siis olen Mukungasse oma raha investeerinud, et ta majanduslikult paremale järjele saaks. Esimestel aastatel maksin talle palka minuga treenimise eest ning aitasin katta tema elukulusid nii Eestis kui ka Keenias. Viimasel kahel aastal oleme püüdnud tema majanduspoliitikat nii sättida, et suurema osa Euroopa reisi kuludest katab ta võistlustelt saadud auhinnarahadega, ülejäänud on kasum, mille koju viib. Sellegipoolest maksan ka sellel aastal osa tema reisikuludest oma taskust.“