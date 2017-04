Tiidrek Nurme jäi Californias isiklikust rekordist kaugele

Tiidrek Nurme osales neljapäeval Californias 10 000 meetri jooksu staadionivõistlusel ning sai ajaga 29.11,50 kaheksanda koha.

Võitnud keenialasele Vincent Kipropile kaotas Nurme 52 sekundiga. Esikolmikukoht jäi eestlasest poole minuti kaugusele.

Jooksu eel teatas Nurme, et läheb jahtima uut isiklikku rekordit. "Neljapäeval võistlen Californias 10 000 m staadionivõistlusel. Ootan seda etteastet suure põnevusega, kuna füüsiline vorm on hea ning kaaskonkurendid tugevad. Treener Mark Mischi hinnangul on tugevama jooksu stardis 8-10 meest, kes on võimelised jooksma kiiremini kui 28.40. Tahan olla nende hulgas!" kirjutas Nurme oma koduleheküljel.

Eesti 10 000 meetri jooksu rekord (27.40,61) kuulub juba 39 aastat Enn Selliku nimele. Nurme isiklik tippmark on 28.59,88.