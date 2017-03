Kettaheites läheb edaspidi veelgi raskemaks maailma tugevamas liigas starti pääseda.

Kogu võistlussarja värskendatakse. Edaspidi on süsteem selline, et üldvõitjad selgitatakse ainult finaaletapi tulemuste põhjal. Teemantliiga kõik ülejäänud osavõistlused on n-ö kvalifikatsioonietapid, kust kogutakse punkte finaalvõistlusele pääsemiseks. Ja kui varem olid kõik alad Teemantliigas kavas seitse korda, siis nüüd on hüpped-heited-jooksud löödud kahte lehte: osa lubatakse endiselt suure publiku ette seitsmel, osa ainult viiel korral (neli kvalifikatsioonivõistlust ja finaal).