Tartu linnamaraton toob jooksjad südalinnale lähemale

6. oktoobril sügiskaunis Taaralinnas joostav 7. Tartu Linnamaraton tuleb tänavusel Eesti Vabariigi juubeliaastal uuenenud rajaga. Värskenduskuuri läbib 42 km distants, 21 ja 10 km rajad jäävad mullusega samaks.

„Kui eelmine aasta oli kruusalõike ca 4 km ulatuses, siis nüüd jääb alles umbes 1,5 km. Tavajooksja jaoks läheb rada huvitavamaks, sest väheneb pikkade ja lagedate sirgete osakaal. Rohkem on pööranguid ning lõike, kus silmapiiril näeb ka teisi jooksjaid. Kogu rada läheb oluliselt kompaktsemaks,“ kommenteeris võistluste direktor Indrek Kelk.

Endiselt on jooksjatele nautimiseks ikoonilised kohad Karlovas, Supilinnas ja Toomemäel. Tutvu uuenenud 42 km rajakaardiga SIIT.

Tartu Linnamaraton on kõige kiiremini kasvav Tartu Maratoni Kuubiku sarja üritus, mille stardijoonel oli eelmine aasta üle 7600 tervisesportlase. Mullu võttis põhidistantsidest osa rekordilised 3488 inimest ning lasteüritustest ligi 3000 last. Päev varem on linnamaratoni programmis kavas meelelahutuslik Friday Night Run, eelmine aasta nautis 4 km pikkust rada 1170 jooksusõpra.