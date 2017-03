22-aastane Rosenberg jooksis 60 meetrit ajaga 7,04, hüppas kaugust 7.06, tõukas kuuli 14.08 (rekord) ja ületas kõrgushüppes 2.13 (rekordi kordamine). Isikliku rekordi graafikule (5986 p) kaotab ta teise päeva eel 29 punktiga. Et tänavu Tallinnas püstitatud tippmark siiski üle lüüa, tuleks Rosenbergil korrata kõigil aladel isiklikke rekordeid ehk joosta tõkkeid 8,29-ga, hüpata teivast 4.92 ja joosta 1000 meetrit 2.42,96-ga.

Võistlust juhib prantslane Kevin Mayer, kes on kogunud 3571 punkti ja liigub 6420 punkti suunas. Õnnestumise korral võib ta ületada isegi Roman Šebrle nimele kuuluva Euroopa rekordi 6438 punkti. Selleks tuleks 24-aastasel Mayeril joosta tõkkeid 8,04-ga (rekord 8,01), hüpata teivast 5.30 (5.40) ja läbida 1000 meetrit 2.38,40-ga (2.37,30).

Rosenbergist on eespool ka kindla hõbeda suunas liikuv hispaanlane Jorge Urena (3446 p), tšehh Adam Helcelet (3392 p) ja britt Ashley Bryant (3384 p). Rosenberg liigub avapäeva järel 5950 punkti graafikus, tema lähemad konkurendid ehk Helcelet ja Bryant aga vastavalt 6100 ja 6020 punkti suunas.

Kristjan Rosenbergi rekordigraafik (5986 p, Tallinn, 2017): 7,01 (879 p) - 7.25 (1753 p) - 13.62 (2458 p) - 2.13 (3183 p) - 8.37 (4274 p) - 4.87 (5145 p) - 2.42,96 (5986 p)

Eestlased täna EM-il:

14.30 7v 60 m tõkkejooks (Kristjan Rosenberg)

15.40 7v teivashüpe (Rosenberg)

18.40 kaugushüppe lõppvõistlus (Ksenija Balta)

19.25 7v 1000 m (Rosenberg)



Seitsmevõistlus Belgradi EM-il

Karl Rinaldo, Belgrad: Kristjan Rosenberg kommentaarid pärast avapäeva: "Kuna päev lõppes kahe rekordiga ja positiivsel noodil, võin senise võistlusega rahule jääda. Publik on võimas - vahepeal tekkisid külmavärinadki.Kõrguses tahtnuks 2.16 üle saada! Viimasel katsel olin nii-nii lähedal sellele! Kolm sentimeetri toonuks punkte juurde 27, mis kulunuks ära küll. Huvitav on see, et jooksurada vetrub palju rohkem kui kaugus- ja kõrgushüppesektoris. (Muidab.) Ma ei tea, palju ma hüpanuks, kui matt olnuks areeni keskel, jooksurajal. Kõrgushüppevõistluse algus oli üsna keeruline, aga - nagu mul tavaks - läks iga hüppega tunne paremaks.Kuulitõukes täitsin eesmärgi samuti ära ehk ületasin 14 meetri piiri.Homne päev algab minu jaoks küllalt tagasihoidlikult, sest tõkkejooks pole mu tugevaim ala. Tunnen end nii tõketes kui teibas päris hästi, kuigi teivast olen ma treeningutel kõige vähem praegu harjutanud.Mayeri minek jätab võimsa mulje. Ta võtab võistlust väga vabalt, teeb enne alade algust paljajalu soojendusharjutusi. (Naerab.) See on vist mingi uus mood! Täiesti võimalik, et ta ületab homme Euroopa rekordi."

Karl Rinaldo, Belgrad: Niiii lähedal... Aga nii kaugel. Rosenberg teeb viimasel katsel kõrgusel 2.16 imelise hüppe, kuid ajab lati siiski napilt maha. Avapäeva järel kaotab ta seega rekordigraafikule 29 punktiga ehk liigub 5950 punkti suunas. Avapäeva lõpuks kerkis ta viiendaks.

Karl Rinaldo, Belgrad: Kaks esimest katset ebaõnnestuvad, kuigi teisel üritusel oli juba jumet.

Karl Rinaldo, Belgrad: Alavõidu teeninud Rosenberg jätkab kõrgusel 2.16 võistlemist.

Karl Rinaldo, Belgrad: Urena ajab 2.13 kolmel korral maha, kuigi viimane katse oli väga lootustandev.

Karl Rinaldo, Belgrad: Rosenberg kordas sellega isiklikku tippmarki, mille ta püstitas tänavu just rekordiseerias.

Karl Rinaldo, Belgrad: Mayer on loobunud edasi võistlemisest sel alal, Urena veel proovib. Alavõit on tulemas igatahes meile.

Karl Rinaldo, Belgrad: Rosenbeeeeerg teisel 2.13 üle!!!

Karl Rinaldo, Belgrad: Urena on pärast 2.10 alistamist rekordigraafikuga (6297 p) täpselt nullis ja liigub kindla hõbeda suunas.

Karl Rinaldo, Belgrad: Mayer liigub juba 6420 punkti graafikus... Euroopa rekord on 6438 punktiga Roman Šebrle käes.

Karl Rinaldo, Belgrad: Ja ka Mayer saab avakatsel jagu 2.10-st. Prantslane kordab isiklikku rekordit.

Karl Rinaldo, Belgrad: Urena, kes rekordivõistluses oli hüpanud 2.04, ületab tugevast latipuudutusest hoolimata samuti 2.10! Isiklik rekord.

Karl Rinaldo, Belgrad: Kristjan Rosenberg jätkab kõrgushüpet suurepäraselt - ka 2.10 alistub esimesel katsel latti puudutamata!

Karl Rinaldo, Belgrad: Võistlust jätkavadki Mayer, Urena ja Rosenberg. Latile seatakse 2.10.

Karl Rinaldo, Belgrad: Mayer edestab hetkel rekordigraafikut 101 punktiga ehk liigub 6400 punkti graafikus.

Karl Rinaldo, Belgrad: Mayer teenib veelgi plusse juurde, ületades ainsana lisaks Rosenbergile 2.07 avakatsel. Urena saab samast kõrgusest jagu teisel katsel.

Karl Rinaldo, Belgrad: Rosenberg alistab 2.07 avakatsel kindlalt!

Karl Rinaldo, Belgrad: Ka Cairoli ja Pittomvils ületavad 2.04, kuid alles kolmandal katsel.

Karl Rinaldo, Belgrad: Kõrgusest 2.04 said avakatsel üle ka Urena, Ramsay ja Mayer.

Karl Rinaldo, Belgrad: Meie mees liigub hetkel alavõidu suunas, sest keegi teine pole avakatsel kõiki kõrguseid ületanud.

Karl Rinaldo, Belgrad: Ja Rosenberg ületab puhtalt ka 2.04!

Karl Rinaldo, Belgrad: Mayer ületab teisel katsel 2.01. Rekordivõistlusel hüppas ta 2.05.

Karl Rinaldo, Belgrad: Puhaste paberitega ka kõrgusel 2.01 - üle!

Karl Rinaldo, Belgrad: Rosenberg jätkab kindlalt - ka 1.98 alistub avakatsel.

Karl Rinaldo, Belgrad: Ja Rosenberg ületab kergelt ka 1.95.

Karl Rinaldo, Belgrad: Siinkirjutaja käis samal ajal intervjuud tegemas Vesteinn Hafteinssoniga ning peagi jõuab see lugu ka kõigi lugejateni.

Karl Rinaldo, Belgrad: Rosenberg ületab 1.92 avakatsel probleemideta.

Karl Rinaldo, Belgrad: Mitmevõistluse kõrgushüpe algab 1.83-lt. Rosenbergi algkõrgus on 1.92.

Karl Rinaldo, Belgrad: Aga siin on mitmevõistluse hetkeseis: Mayer 2675 p, Bryant 2599 p, Helcelet 2579 p, Urena 2550 p, Dudaš 2531 p. Rosenberg on 2429 punktiga 12.

Karl Rinaldo, Belgrad: Palšyte püstitab kohe avakatsel ka Leedu rekordi ja uue maailma hooaja tippmargi 2.01!

Karl Rinaldo, Belgrad: Õnnitlused Leedumaale, sest Airine Palšyte kindlustas äsja Euroopa meistritiitli. Ta oli ainus, kes kõrgusest 1.96 jagu sai - ja kohe avakatsel. Hõbe Ruth Beitiale ja pronks Julia Levtšenkole, mõlemad ületasid 1.94.

Karl Rinaldo, Belgrad: Kevin Mayer on kogunud liidrina kolme ala järel 2675 punkti, rekordigraafikut edestab ta seejuures juba 83 silmaga! Hetkel seega 6380 punkti graafikus minemas.

Karl Rinaldo, Belgrad: Rosenberg lõpetab kuulitõuke seega 14.08-ga. Mayer ei paranda viimasel - talle jääb 15.66.

Karl Rinaldo, Belgrad: Kuul lipsab üle sõrmede ja Rosenberg astub viimase katse meelega üle.

Karl Rinaldo, Belgrad: Urena saab kolmandal katsel ka lõpuks korraliku tulemuse kirja - 14.24.

Karl Rinaldo, Belgrad: Ja üks katse on veel ees ka.

Karl Rinaldo, Belgrad: Miinust jääb rekordigraafikuga alles seega vaid 29.

Karl Rinaldo, Belgrad: Rosenberg tõukab teisel katsel isikliku rekordi 14.08! Võrreldes rekordivõistlusega tuleb siit 46 sentimeetrit juurde.

Karl Rinaldo, Belgrad: Helcelet teeb teises voorus enda kohta väga hea tõuke - 15.25.

Karl Rinaldo, Belgrad: Airine Palšyte püsib parasjagu naiste kõrgushüppas kullaheitluses, kuid ühtegi Leedu ajakirjanikku tribüünil pole. http://sport.delfi.ee/news/kergejoustik/maailm/delfi-serbias-leedu-ajakirjanikke-ei-meelitanud-em-ile-isegi-maailma-edetabelijuht?id=77440248

Karl Rinaldo, Belgrad: Avavooru järel juhib võistlust kindlalt montenegrolane Darko Pešic (16.08), kellele serblased mõistagi samuti kõvasti kaasa elavad.

Karl Rinaldo, Belgrad: Dudaš võtab rekordigraafikuga võrreldes veidi miinust vähemaks, tõugates teisel katsel 14.33.

Karl Rinaldo, Belgrad: Mayer jätkab võimsalt: rekordivõistluselt oli kirjas 15.16, aga täna avakatsel juba 15.66!

Karl Rinaldo, Belgrad: Rosenbergi avakatse ebaõnnestub - 13.32.

Karl Rinaldo, Belgrad: Nüüd Kristjan.

Karl Rinaldo, Belgrad: Kohalik mees Dudaš tõukab avakatsel 13.58.

Karl Rinaldo, Belgrad: Jorge Urena tõukab avakatsel vaid 12.51.

Karl Rinaldo, Belgrad: Kuulitõuge algab.

Karl Rinaldo, Belgrad: Seitsmevõistlejate kuulitõuge algab kell 17.45.

Karl Rinaldo, Belgrad: Siia vahele ka Andrei Nazarovi kommenaar Ksenija Balta kvalifikatsioonihüpetele: "Eks Ksenija ole juba ise kõik olulise ära rääkinud, aga ütleme nii, et hea mulje jättis eelvõistlus. Eks seda oli oodata, et ta kohe esimesel katsel normi täis ei hüppa, sest tegu on ju esimese võistlusega üle pika aja. Arvasin tegelikult, et tal läheb vaja kolme katset tunnetuse leidmiseks. Vaatame sammhaaval edasi. Ma loodan küll, et kui täna eelvõistlusel hüppas ta 6.67, siis homses finaalis on seis veelgi parem. Ivana (Španovic) on väga heas vormis. Mullu Portlandis oli ta võimeline hüppama 7.20 ja ma arvan, et ta pole vahepeal kehvemaks läinud."

Karl Rinaldo, Belgrad: Kristjan Rosenbergi kommentaarid pärast kahte ala: "Läksin esimest starti riskima, seepärast tuli ka valelähe. Närvi õnneks sees ei olnud. Esimestel sammudel vajusin jalgadest veidi läbi, aga seejärel sain korraliku asendi sisse.Kaugushüppega on mul kogu tänavusel hooajal probleeme olnud. Probleemid seisnevad hoojooksus ja seeläbi ka hüppesseminekul. Kogu tegemine jääb kangeks. Ka siinne areen ei andnud mulle midagi juurde, võib-olla ma ei tabanud neid vänkeid ära.Kokkuvõttes midagi väga erilist pole olnud. Suurvõistlustel on lihtsalt ootamist palju. Kuulitõukes loodan punkte veidi tagasi võtta (rekordiseerias 13.62), 14 meetrit võiks kätte saada."

Karl Rinaldo, Belgrad: Maicel Uibo pärast kaugushüpet (kuuli ta tõukama ei lähe): "Jooksu teisel poolel andis reielihas tunda, mistõttu ihtsalt kulgesin viimased paarkümmend meetrit. Tundsin reielihases valu esmakordselt üheksa päeva tagasi treeningul. Vahepealse aja jooksul käisin füsioterapeudi juures pidevalt ja tegin kõik, et jalg korda saada. Aga nädalast jäi väheks; stardiks olin valmis, aga jooksuks mitte. Vajanuksin vigastusest taastumiseks kahte või kolme nädalat puhkust.Ma ei taha rõhutada, et sporditegemine on töö, aga nii see paraku on. Siin tulemuseta jäämine tähendab, et ka järgmised pool aastat elan 500 euroga kuus. Aga ma ei tulnud siia ainult raha pärast, see on ikkagi tiitlivõistus, mis on minusugusele, kes enam USA ülikoolis ei käi, loogiline koht, kus võistelda.Võib olla viis aastat tagasi oleks ma rohkem ebaõnnestumist üle elanud, aga praegu ma tean, et üleelamine ei anna midagi juurde. Tuleb edasi minna ja kõik.Kuuli ma tõukama ei lähe. Ja linnaga tutvuma ka mitte. Jälgin täna ja homme võistlust publikust."

Karl Rinaldo, Belgrad: Aga nüüd siirdume ka blogiga siia.http://sport.delfi.ee/news/kergejoustik/eesti/tana-ksenija-balta-puuab-belgradi-sise-em-il-finaalikohta-voistlustules-ka-kohalik-staar?id=77436670

Karl Rinaldo, Belgrad: Kuulitõuge algab kell 17.45.

Karl Rinaldo, Belgrad: Kaugushüppe tulemused:

Karl Rinaldo, Belgrad: Kaugushüppe viimased katsed midagi väga huvitavat juurde ei toonud. Seega, kahe ala järel juhib Mayer 1845 punktiga (+53 p rekordigraafikuga), järgnevad Bryant 1836 ja Cairoli 1815 punktiga. Urena on 1807 silmaga (-73) viies, Dudaš 1782 punktiga (-80) kuues, Helcelet 1774 punktiga (-67) seitsmes. Rosenberg paikneb 1696 punktiga (-57) 11. kohal.

Karl Rinaldo, Belgrad: Uibot juhendanud Erki Noole kiire kommentaar pärast kaugushüpet: "Maicel tõmbas jooksu ajal umbes 35 meetri peal parema reielihase ära. Jalg oli teibitud, kuna valu oli korra treeningul umbes nädal aega tagasi sisse löönud. Ma ei tea, kas ta kuuli läheb tõukama, aga ma arvan, et pigem mitte."

Karl Rinaldo, Belgrad: Rekordigraafikule kaotab Rosenberg kahe ala järel juba paraku 57 punktiga.

Karl Rinaldo, Belgrad: Kolmanda katse astub Rosenberg paraku üsna kindlalt üle. Jääb seega tagasihoidlik 7.06.

Karl Rinaldo, Belgrad: Urena astub kolmanda katse üle.

Karl Rinaldo, Belgrad: Urena viimane katse saab olema kaalukas, sest hetkel on tal kirjas vaid 7.37 (rekordivõistlusel 7.62).

Karl Rinaldo, Belgrad: Distelberg parandab viimasel katsel natuke - 7.38. Rekordigraafikule kaotab kahe ala järel austerlane siiski juba selgelt ja hetkel liigub ta kõigest 5900 punkti suunas.

Karl Rinaldo, Belgrad: Bryant parandab teisel katsel - 7.66. Sel hooajal pärineb ka tema isiklik rekord 7.79.

Karl Rinaldo, Belgrad: Itaallane Simone Cairoli teeb võistluse pikkuselt teise hüppe - tema uus tippmark on 7.55. Kokkuvõttes ei ole tegu aga medalipretendendiga, vaid heal juhul 5900 punkti mehega.

Karl Rinaldo, Belgrad: Parandus: tegu oli loomulikult Kristjani teise katsega.

Karl Rinaldo, Belgrad: Eesti asjatundliku publiku aplausi ei järgne, seega loodetud tulemust Rosenberg ei hüppa. 7.06 on siiski lisa senisele 6.98-le.

Karl Rinaldo, Belgrad: Ka Dudaš tegi enam-vähem hüppe - 7.40.

Karl Rinaldo, Belgrad: Aga nüüd Rosenbergi teine hüpe.

Karl Rinaldo, Belgrad: Mayeri tulemuse teiselt katselt oleme veel võlgu - 7.54. Täpselt samasuguse resultaadi sai ta kirja ka rekordivõistlusel, seega Mayer liigub hetkel kenasti suisa 6350 punkti graafikus.

Erru: Ja Bryanti hüpe oli veel selgelt paku tagant, võimas.

Karl Rinaldo, Belgrad: Uibo võib iseenesest veel kuuli tõukama minna, kuid suures plaanis see muidugi enam kõige olulisem pole.

Karl Rinaldo, Belgrad: Uibo teisele katsele eelnev mitmeminutiline liiva silumine. Aga nüüd võib ta tulla.

Karl Rinaldo, Belgrad: Uibo võistlus on läbi - ta jätab hoojooksu pooleli ja näitab kohtunikele, et rohkem ei hüppa. Kirja läheb seega null.

Karl Rinaldo, Belgrad: Britt Ashley Bryant hüppab 7.60 ja läheb liidriks. Bryant kuulub koos Rosenbergiga sellesse gruppi, kelle eesmärk on ilmselt 6000 punkti (rekord 5975 p).

Karl Rinaldo, Belgrad: Brugger liigub hetkel, mil kaugushüppes on kaks katset veel ees, juba selgelt rekordigraafikust ees, 6150 punkti suunas.

Karl Rinaldo, Belgrad: Rosenberg alustab võistlust 6.98-ga. Pakutabamises jäi varu umbes 10 sentimeetrit.

Karl Rinaldo, Belgrad: Urena alustab 7.37-ga.

Karl Rinaldo, Belgrad: Rootslane Fredrik Samuelsson hetkel pikima hüppe autor - 7.40. Bruggerilt avakatsel isiklik rekord 7.36, Distelbergerilt 7.32 ja Mayerilt vaid 7.24.

Karl Rinaldo, Belgrad: Distelberger kaotab avaala järel rekordigraafikule (5951 p) 27 punktiga, Urena (6249 p) aga 11 punktiga. Mayer (6297 p) oli rekordivõistlusest oodatult kiirem ja on hetkel juba 53 punktiga plussis.

Karl Rinaldo, Belgrad: Uibo hüpe näeb kõike arvestades isegi korralik välja, kuid see on selgelt (u 20 cm) üleastutud. Raske on meie positsioonilt hüppe pikkust hinnata (ja videopilti see ka ei pääsenud), kuid see võis olla veidi alla seitsme meetri.

Karl Rinaldo, Belgrad: Rosenbergi proovikatsed väga head polnud, kogu aur läks sammu paikasaamisele.

Karl Rinaldo, Belgrad: Uibo on kohe esimene hüppaja.

Karl Rinaldo, Belgrad: On alati tore, kui leidub ka targemaid inimesi.

Karl Rinaldo, Belgrad: Maicel teeb jooksuharjutusi, mis annavad kinnitust, et ta läheb vähemalt proovima.

Karl Rinaldo, Belgrad: Paistab, et otseülekanne täna siiski ei tööta... Vähemalt siin kohapeal avades mitte.

Karl Rinaldo, Belgrad: Nool selgitab Uibole umbes kahe minuti jagu midagi hoojooksust ja tehnikast, viimane kuulab ära ja noogutab. Paistab, et võitlus siiski jätkub.

Karl Rinaldo, Belgrad: Maicel teeb nüüd pikema hoo pealt hüppe, kuid asi on täielikust pingutusest kaugel.

Karl Rinaldo, Belgrad: Uibo vangutab pead ja žestikuleerib, justkui ta ei saa ikkagi hüpata. Samas läheb ta järjekorda, et oma teist proovikatset teha.

Karl Rinaldo, Belgrad: Uibo teeb esimese proovikatse poolikult hoolt. Pärast hüpet ta õrnalt veel lonkab. Paistab, et Uibot abistab täna Erki Nool, oma treenereid tal kaasas pole.

Karl Rinaldo, Belgrad: Uibo on tagasi areenil ja paneb kaugushüppenaelikuid jalga! Saab näha, kas ta tõesti suudab selle jalaga veel hüpata. Tegu ei ole Uibo tõukejalaga, seega äkki tõesti laseb hüpata.

Karl Rinaldo, Belgrad: Asi on nimelt selles, et siin on olnud juba eilsest suured probleemid startidega, näiteks reaktsiooniaegu ei näe alates eilsest õhtust enam üldse lihtsurelikud. Ilmselt seepärast ei võetud ka Helceleti maha, vaid lihtsalt hoiatati.

Karl Rinaldo, Belgrad: Ei, juba aastaid tohib teha mitmevõistluses ühe valestardi jooksu peale.

Mart: Mitmevõistluses on igal sportlasel üks valestart

Karl Rinaldo, Belgrad: Võrreldes rekordigraafikuga annab Rosenberg seega 3 sajandikku ehk 11 punkti ära.

Karl Rinaldo, Belgrad: Ametlik võiduaeg (ja alavõit) Urenale 6,94.

Karl Rinaldo, Belgrad: Distelberger teine 6,94, Mayer kolmas 6,95 ja Rosenberg neljas 7,04.

Karl Rinaldo, Belgrad: Urena võidab jooksu 6,96-ga, Rosenberg ei kaota palju!

Karl Rinaldo, Belgrad: Valestardi tegi Helcelet, kuid punast kaarti (tuli taas kollane) ei järge ja maha teda ei võeta. Huvitav.

Karl Rinaldo, Belgrad: Ja veel üks valestart! Kas keegi võetakse maha? Rosenberg see igatahes polnud.

Karl Rinaldo, Belgrad: Üsna närviliselt on see võistlus meie jaoks alanud. Loodetavasti teine lähe siiski õnnestub.

Karl Rinaldo, Belgrad: Starter ei taha kuidagi pauku lasta ja Rosenberg teeb lõpuks valestardi.

Karl Rinaldo, Belgrad: Jooksu favoriit on aga Dominik Distelberger, kelle tippmark nii kõva kui 6,83. Mayer, Helcelet ja Urena peaksid jooksma umbes 6,90-7,00.

Karl Rinaldo, Belgrad: Rosenbergi rekord on selles jooksus ainsana üle 7 sekundi, ent me teame, et korraliku stardi puhul on ta võimeline täna selle piiri murdma.

Karl Rinaldo, Belgrad: Rosenberg esimesel rajal, kullafavoriit Mayer koha tema kõrval. Urena leiame viiendalt rajalt ja Helceleti kuuendalt.

Karl Rinaldo, Belgrad: Aga nüüd teine jooks ning Rosenberg.

Karl Rinaldo, Belgrad: Medalipretendentide avapäeva tulemused rekordigraafikus on sellised.

Karl Rinaldo, Belgrad: Jooksu võidab kohalik mees Mihail Dudaš, ent ta pole oma paremate päevade tasemel - aeg 7,03. Samas Brugger teeb enda kohta hea jooksu. Tema aeg 7,13 on kahe sajandiku võrra parem rekordivõistluses näidatust.

Karl Rinaldo, Belgrad: Maicel lonkab areenilt ära. Tema võistlus on suure tõenäosusega läbi.

Karl Rinaldo, Belgrad: Jah, Maiceli parem jalg on kõvasti teibitud, seega ilmselgelt pole tegu päris uue probleemiga.

Karl Rinaldo, Belgrad: Uibo aeg on 7,35...

Karl Rinaldo, Belgrad: Ja Maicel tõmbab reielihase ära. Vähemalt nii tundub. Jooksu viimased meetrid ta sisuliselt lonkas. Kahju...

Karl Rinaldo, Belgrad: Maiceli kõrvalrajal tegi Darko Pešic valestardi.

Karl Rinaldo, Belgrad: Uibo isiklik rekord 7,16 pärineb 2014. aastast ning võistluselt, kus püstitas ka oma seitsmevõistluse rekordi 6044 punkti.

Karl Rinaldo, Belgrad: Avajooksus osalejad viiakse areeni taha ning nüüd kutsutakse nad ükshaaval uuesti välja. Uibo saab tänu mitmekümnele eestlasele korraliku aplausi osaliseks.

Karl Rinaldo, Belgrad: Kiiresti paar sõna ka konkurentidest. Kuigi suurfavoriit on prantslane Kevin Mayer, siis vähemalt avapäev peaks tulema väga tasavägine kogu esikuuiku osas. Avaalal ehk 60 meetris peaksid medalitaotlejatest olema kiiremad kohalik mees Mihail Dudaš ja hispaanlane Jorge Urena. Mõlemad peaksid jooksma parimal juhul alla 6,90.

Karl Rinaldo, Belgrad: Esimeses jooksus osalevad lisaks Uibole veel kaks medalipretendenti: Mihail Dudaš ja Mathias Brugger.

Karl Rinaldo, Belgrad: Esimeses jooksus startijad on toodud areenile. Maicel Uibo on esimeses jooksus esimesel ja Kristjan Rosenberg teises jooksus esimesel rajal.

Karl Rinaldo, Belgrad: Tere tulemast jälgima koos meiega meeste seitsmevõistluse esimest päeva!