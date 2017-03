Kergejõustiku Euroopa meistrivõistlustel Belgradis algab täna kell 13.00 naiste kaugushüppe eelvõistlus, kus finaalikoha nimel asub võistlustulle ka Ksenija Balta. Delfi vahendab võistlust tekstipõhises ülekandes.

Andrei Nazarovi 30-aastase hoolealuse isiklik rekord 6.87 pärineb 2009. aasta Torino sise-EM-ilt, kus Balta võitis kuldmedali. Tänavu pole ta oma põhialal võistelnud.

Isiklike rekordite võrdluses on Balta EM-il osalevatest naistest neljas. Võistluse suurfavoriit on kohalik kuulsus Ivana Španovic. Tänu temale on oodata juba tänaseks eelvõistluseks areenile palju publikut.

17 võistlejast pääseb homme õhtul toimuvale lõppvõistlusele kaheksa paremat, kvalifikatsiooninorm on 6.60.

Eestlased täna ja homme EM-il:

Laupäev:

10.30 7v 60 m (Maicel Uibo, Kristjan Rosenberg)

11.10 7v kaugushüpe (Uibo, Rosenberg)

13.00 kaugushüppe kvalifikatsioon (Ksenija Balta)

17.45 7v kuulitõuge (Uibo, Rosenberg)

19.30 7v kõrgushüpe (Uibo, Rosenberg)

Pühapäev:

14.30 7v 60 m tõkkejooks (Uibo, Rosenberg)

15.40 7v teivashüpe (Uibo, Rosenberg)

18.40 kaugushüppe lõppvõistlus (Balta?)

19.25 7v 1000 m (Uibo, Rosenberg)