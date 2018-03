TÄNA | Kas Ksenija Balta toob sise-MMilt Eestile teise medali?

Birminghamis jätkuval kergejõustiku sise-MMil, kus Maicel Uibo võitis eile seitsmevõistluses pronksmedali, asub täna võistlustulle kaugushüppaja Ksenija Balta. Delfi vahendab kell 17.27 algavat naiste kaugushüppe finaalvõistlust kohapealt otseblogi vahendusel.

Kokku osaleb naiste kaugushüppes 13 sportlast. Neist 12 on hüpanud rohkem kui 6.70. Soosikuteks on mõistagi serblanna Ivana Španovic (rekord 7.24) ja ameeriklanna Brittney Reese (7.23). Balta rekord on 6.87 ja hooaja tippmark 6.63. Rekordite võrdluses on Balta kuues naine, hooajamarkide põhjal rivistades aga üheksas.

„Eesmärk on saada maksimaalselt kõrge koht ja enda võimeid realiseerida vaatamata sellele, et olen siin veidi ringi trampinud,” sõnas Balta eile, kelle reis Birminghami venis plaanitust koguni 22 tunni võrra pikemaks, kuna Inglismaad tabas külmalaine ja lumeuputus.

Oma viimase Eestis tehtud treeninguga jäi Balta väga rahule: „See oli tõesti edukas.”

Stardinimekiri: