TÄNA | Gerd Kanter paneb enda karjäärile punkti. Tallinnas kohal maailma kettaheitjate paremik

Loomulikult on kohal Kanteri karjääri suurimad rivaalid ehk Londoni olümpiavõitja Robert Harting Saksamaalt ning maailma- ja Euroopa meister Piotr Malachowski Poolast. Juba mõnda aega on Eestis ka Kanteri endine treener Vesteinn Hafsteinsson, kes praegu juhendab maailma tippu kuuluvat Daniel Stahli.

Tallinnas on võistlemas ka viimatise MM-i ja EM-i hõbe Stahl. Lisaks on kohal ka mõlemal nendel võistlustel rootslast edestanud leedulane Andrius Gudzius. Kanteri kõrval on võistlemas ka Rio de Janeiro olümpiamängude neljanda koha mees Martin Kupper. Koos moodustatakse ka Eesti võistkond.

Kettaheitevõistlus algab Kadrioru staadionil kell 17.00. Delfi Sport toob sündmuste käigu huvilisteni otseblogi vahendusel.

Osalejate nimekiri team75plus.com lehelt:

EESTI

GERD KANTER (PB 73.38; SB 64.46) olümpiavõitja 2008, maailmameister 2007

MARTIN KUPPER (PB 66.67; SB 63.72) olümpia 4. koht 2016

SAKSAMAA

DANIEL JASINSKI (PB 67.16; SB 66.59) olümpiapronks 2016

MARTIN WIERIG (PB 68.33; SB 66.98) olümpia 6. koht 2012