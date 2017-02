Täna pärastlõunal algasid Lasnamäe kergejõustikuhallis paralleelselt rahvusvaheline mitmevõistlus ja Eesti talvised mitmevõistluse meistrivõistlused. Delfi TV vahendab võistlustest nii reedel kui laupäeval otsepilti.

Avapäeva nelja alaga asus juhtima sise-EMi pääset jahtiv Kristjan Rosenberg 3383 punktiga (üksikalad 7,01 - 7.25 - 13.62 - 2.13). Oma rekordiseeriat (5723p) edestab ta juba 190 punktiga.

Teisel kohal on austerlane Dominik Distelberger 3262 ja kolmandal Hans-Christian Hausenberg 3148 punktiga. Austerlane sai alavõidud 60 m jooksus ajaga 6,92 ning kaugushüppes tulemusega 7.51. Hausenberg liigub ühtlasi uue Eesti U20 tipptulemuse (5703p) graafikus (Tulemused).

Võistluse käik:

60 meetri jooksuga asus meeste seitsmevõistlust juhtima Distelberger, kes sai ajaks 6,92 (911 punkti). Hausenberg oli 6,98-ga teine (889p) ja Rosenberg 7,01-ga (879) kolmas.

Kaugushüppe võitis samuti Distelberger ning seda tulemusega 7.51. Hausenberg sai teisena kirja 7.35 ja Rosenberg kolmandana 7.25. Kahe ala järel oli Distelbergeril 1848 punkti, Hausenbergil 1787 ja Rosenbergil 1753 punkti. Neljas oli jaapanlane Akihiko Nakamura 1720, viies Mikk-Mihkel Arro 1658 ja kuues soomlane Elmo Savola 1629 punktiga.

Kuuliõukes võttis alavõidu Arro tulemusega 13.94. Soomlane Juuso Hassi tõukas 13.65 ja Rosenberg 13.62. Distelberger sai parimal katsel kirja 12.82 ja üldarvestuses kolmandaks langenud Hausenberg 12.81.

Kaks nädalat tagasi Eest U20 rekordit (5703 punkti) püstitades oli Hausenberg jooksnud sprinti 6,97-ga ja hüpanud kaugust 7.29. Kergemat kuuli (6kg) tõukas ta 14.95.

Distelbergeril oli kolme ala järel liidrina 2504 punkti, Rosenbergil oli 2458 ja Hausenbergil 2443 silma. Arro oli neljas 2383 ja Nakamura viies 2309-ga.

Kõrgushüppes ületas Rosenberg 2.13, võttis kindla alavõidu ja lõpetas avapäeva liidrina 3383 punktiga. Oma isikliku rekordi graafikut edestab ta juba 190 punktiga. Teisel kohal on Distelberger 3262 ja kolmandal Hausenberg 3148-ga. Kõik tulemused.

Põnevat võistlust on oodata ka homme, mil lisaks meestele selgitavad parimaid mitmevõistlejaid ka naised, kes soovivad samuti lunastada sise-EMi pääset. Võistluste algus on kell 12.00.

Avapäeva ülekanne täispikkuses:



Võistluse eel:

Reedel algava meeste 7-võistluse esinumber rahvusvahelises arvestuses on austerlane Dominik Distelberger, Eesti meisitrivõistluste arvestuses Kristjan Rosenberg. Laupäeval stardib naiste 5-võistluses aga Euroopa hooaja edetabeli juht Alina Shukh Ukrainast, Eesti meistritiitlile on peafavoriit Mari Klaup, vahendab kergejõustikuliidu koduleht.

Dominik Distelbergeri isiklik rekord - 5951 punkti - on püstitatud 2011. aasta Tallinnas Rahvusvahelisel mitmevõistlusel, mil ta saavutas toona maailmarekordi püstitanud Ashton Eatoni ja meie parima Andres Raja järel 3. koha. Kokku on Distelberger rahvusvahelisel mitmevõistlusel osalenud neljal korral ning olnud võitja 2012. ja 2013. aastal, viimati 2014. aastal Tallinnas võisteldes oli ta teine.

Kristjan Rosenberg (EMÜ SK) on kahel viimasel aastal samal võistlusel kogunud vastavalt 5616 ja 5723 (isiklik rekord) punkti, olles Eesti MV arvestuses mõlemal korral kolmas ning üldarvestuses vastavalt 6. ja 7..

Kõige kaugem külaline tuleb Tallinnasse Jaapanist - Akihiko Nakamura isikliku rekordiga 5831. Lisaks on rahvusvahelises konkurentsis kaasa löömas 3 Soome parimat mitmevõistlejat.

Eesti mitmevõistluse MV arvestuses pakuvad Kristjan Rosenbergile konkurentsi ennekõike kogenud mehed Mikk-Mihkel Arro (rekord 5825, klubi KJK Vike) ja Ramo Kask (5493 SK Leksi 44); samuti Taavi Tšernjavski (5477 SK Elite Sport) ning hiljuti Eesti juunioride 7-võistluse rekordi 5703 püstitanud Hans-Christian Hausenberg (4783 Tartu SS Kalev).

Naiste favoriit, 18-aastane Alina Shukh tõusis värskelt 27. jaanuaril kodus, Ukrainas püstitatud isikliku rekordiga 4550 Euroopa 5-võistluse hooaja edetabelijuhiks. Noore ukrainlanna vahtuim konkurent on kogenud norralanna Ida Marcussen, kelle isiklik tippmark - 4316 - on püstitatud 2012. aasta Euroopa sisemeistrivõistlustel Göteborgis. Lisaks lubavad senised tulemused arvata, et esikolmiku konkurentsi võivad sekkuda soomlanna Miia Kurppa (4153) ja rootslanna Bianca Salming (4143), aga ka meie parimana Mari Klaup (4100, TÜ ASK). Eeldatavalt asuvad Eesti MV arvestuses hõbe- ja pronksmedali eest võitlema Margit Kalk (3837, Tartu SS Kalev), Terje Kaunissaar (3788, KJK Vike) ja Hanna-Mai Vaikla (3766, KJK Lõunalõvi).

Võistlused avatakse Lasnamäe kergejõustikuhallis reedel kell 14.00. Laupäeval saab võistluspäev alguse kell 12.00.

Võistluste ajakava asub siin

Kõigi osalejate nimekirja leiab siit

Võistluste päevapilet maksab 5 eurot (sooduspilet 3 eurot).