TÄNA DELFI TV-s | Rahvusvahelise mitmevõistluse teine päev Lasnamäel: kas Eesti mehed püsivad kõrges mängus?

Avapäeva järel hoiab liidrikohta sakslane Manuel Eitel 3341 punktiga, igati tubli võistluse teinud 19-aastane Hans-Christian Hausenberg on 3325 silmaga teine ja Karel Tilga (19) 3301-ga kolmas. Hausenberg viis seejuures oma kõrgushüppe tippmargi 2.04-ni (enne 2.00).

Seitsmevõistluse seis avapäeva järel: 1. Eitel 3341, 2. Hausenberg 3325 (6,91-7.43, 12.75, 2.04), 3. Tilga 3301 (7,15, 7.17, 14.33, 2.07), 4. Kazmirek 3282, 5. Bourrada 3260, 6. Nowak 3188, 7. Tšernjavski 3149 (7,21, 7.04, 14.06, 1.98).

Rahvusvaheline mitmevõistlus

Hausenberg lõpetas avapäeva teisena, Tilga kolmandana. Noormehed ründavad 5900 punkti.Vaata üldseisu:

Tilga võitis kõrgushüppe 2.07-ga, Hausenbergil jäi 2.04.

Tilga ületas 2.07.

Hausenberg ületab ka 2.04!

Hausenberg püstitas 2.01-ga isikliku rekordi. Tilga sai samuti samast kõrgusest üle.

Hausenberg ja Tšernjavski on alistanud 1.98. Tilga pole veel alustanud.

Hausenberg alistas ka 1.92 avakatsel.

Tšernjavski ja Hausenberg on ületanud ka 1.89.

Avapäeva viimasel alal ehk kõrgushüppes on käsil veel madalad kõrgused. Hausenberg ületas algkõrguse 1.83.

Üldseis:

Nii Hausenberg kui Tilga liiguvad hetkel 5800 punkti graafikus. Liider Eitel edestab oma rekordiseeriat (5807) 73 silmaga.

Üldseis kolme ala järel: 1. Eitel 2610 punkti, 2. Hausenberg 2485, 3. Kazmirek 2442, 4. Tilga 2433,... 7. Tšernjavski 2364, 11. Simulask 2224.

Eitel võitis kuulitõuke 14.75-ga. Tilga sai kirja 14.33, Tšernjavski isikliku rekordi 14.06 ja Hausenberg vaid 12.75 (kaotus umbes 60 punkti).

Hausenbergil jäi kirja vaid 12.75.

Liider Manuel Eitel on tõuganud 14.75.

Tilga parandas teisel katsel - 14.33. Isiklik rekord on tal aga 15.01.

Tilga sai kirja enda kohta tagasihoidliku 13.23.

Kuulitõuge on käimas. Hausenbergi avakatse ebaõnnestus, Tšernjavski tõukas isikliku rekordi 14.06.

Sakslane Manuel Eitel juhib 1836 punktiga. Hausenbergil on kahe ala järel teisena 1833 punkti. Järgnevad Bourrada 1725, Kazmirek 1692 ja Tilga 1684 silmaga. Tšernjavski (1632) on 8. ja Simulask (1590) 10. kohal. Hausenberg liigub endiselt umbes 5900 ja Tilga 5850 punkti graafikus.

Hausenbergi viimane katse on 7.43 ja see annab ka alavõidu. Ta on kahe ala järel liider. Tšernjavskil jäi kirja 7.04.

Tilga kolmas katse kaugushüppes on väga kaugelt paku tagant ja 7.05. Tema parimaks jäi 7.17. Paarkümmend sentimeetrit läks kahjuks kaduma.

Tilga astus teisel katsel üle, Hausenberg parandas 7.40-ga.

Simulask hüppas 6.73, Tšernjavski jäi tulemuseta.

Hausenbergi avakatse kandub 7.26-ni.

Tilga avakatse kauguses on 7.17. Tema isiklik tippmark on 7.35.

Eestlased tegid korraliku alguse: Hausenberg sai teise aja 6,91, korrates isiklikku rekordit, ja on 5900 punkti graafikus. Tilga ajaks märgiti 7,15 (kaks sajandikku isiklikust rekordist kehvem) ja tema liigub umbes 5850 punkti graafikus. Simulask parandas tippmarki sajandikuga, saades kirja 7,12.

Rahvusvahelise mitmevõistluse 60m jooks on lõppenud. Siin on tulemused:

Tere, kergejõustikusõbrad!