TÄNA DELFI TV-s | Rahvusvaheline mitmevõistlus toob Tallinnasse Kazmireki, Bourrada ja Šuhhi

2.-3. veebruaril peetakse Tallinnas, Lasnamäe Kergejõustikuhallis Rahvusvaheline mitmevõistlus ja EV100 Eesti talvised mitmevõistluse meistrivõistlused. Delfi TV teeb mõlemast võistluspäevast otseülekande.

Välisvõistlejatest on stardis suvel Londoni MMil kümnevõistluses pronksile tulnud Kai Kazmirek ja Rio olümpia viienda koha mees Larbi Bourrada. Naistest osaleb eelmisel aastal Tallinnas juunioride maailmarekordi püstitanud Alina Šuhh.

Ajakava

Meeste seitsmevõistluses on starti oodata 15 meest, sealhulgas 9 välisvõistlejat. Neist kõige kõvema isikliku rekordiga on sakslane Kai Kazmirek, kes on seitsme alaga kogunud 6173 punkti. Paremuselt teise isikliku rekordiga on alžeerlane Larbi Bourrada (5911 punkti). Sakslane Tim Nowak on seitsme alaga kogunud 5906 punkti, kolmanda sakslase Manuel Eiteli parim tulemus on 5807 punkti.

Eestlastest teeb kaasa mitu noorema generatsiooni meest nagu alates sellest aastast meeste klassi kuuluv Taavi Tšernjavski (SK Elite Sport), kelle seitsmevõistluse rekord on 5573 punkti. Hans-Christian Hausenbergi (Tartu SS Kalev) rekordtulemuseks on 5502 punkti, Kristo Simulask (Tartu SS kalev) ja Karel Tilga (Tartu SS Kalev) on sisetingimustes seitsmevõistlust teinud vaid U20 vahenditega ja saanud kokku vastavalt 5534 ja 4973 punkti. Hausenberg, Simulask ja Tilga kuuluvad kõik U23 vanuseklassi.

Naiste viievõistlusel on ka sel aastal stardis Ukraina tulevikutäht ja juunioride maailmarekordi omanik Alina Šuhh. Maailmarekordi 4542 punkti püstitas ta eelmisel aastal samal võistlusel Tallinnas. Šuhhi isiklik rekord on 4550 punkti. Talle pakuvad teiste seas konkurentsi rootslanna Bianca Salming (isiklik rekord 4389 punkti) ja sakslannad Mareike Arndt (4210 p) ning Anna Maiwald (4208 p). Kokku on kohal 10 välisvõistlejat.

Parima isikliku rekordiga on nimekirjas aga eestlanna Terje Kaunissaar (KJK Vike), kelle parim tulemus 3855 punkti. Peale tema on eestlannadest stardis alles noorteklassidesse kuuluvad sportlased.

Ühtlasi toimuvad EV100 Eesti talvised mitmevõistluse meistrivõistlused, kus meistrid selguvad täiskasvanute, U23 ja U20 vanuseklassis. Kõikide vanuseklasside esikolmik saab kaela EV100 erikujundusega medalid, sest EV100 Eesti meistrivõistlused on pühendatud Eesti Vabariigi 100. sünnipäevale ja kuuluvad 2018. aasta EV100 spordiprogrammi.

Stardinimekirjad on nähtaval Eesti Kergejõustikuliidu kodulehel, võistluste avamine toimub reedel, 2. veebruaril kell 14.00.

Võistluste info