TÄNA DELFI TV-s | Kergejõustiku Eesti meistrivõistlustel stardib siinne paremik. Kes täidab veel EM-normi?

Naiste kolmikhüppes saab näha juba Berliini piletit omava Tähti Alveri (Nõmme KJK) ning Merilyn Uudmäe (Audentese SK) vahelist mõõduvõttu. Uudmäe on kindlasti üks neist, kelle jaoks Berliini normi (13.90) püüdmine on väga reaalne, ta on sel suvel normist jäänud vaid kolme sentimeetri kaugusele. Mõlemad lähevad meistritiitlit püüdma ka kaugushüppes.

EMi normi lähedasi tulemusi on sel suvel näidanud kuulitõukaja Kristo Galeta (KJS Sakala) ja kõrgushüppajad Eleriin Haas (SK Altius) ja Grete Udras (Audentese SK). 1500 m tahab kindlasti normi täita Liina Tšernov (Jooksupartner).

Üksikaladel panevad end proovile ka Berliini sõitvad mitmevõistlejad. Maicel Uibo (Individuaalsportlane) osaleb teivashüppes, kõrgushüppes ja 110 m tõkkejooksus. Karl Robert Saluri (KJK Järvala) teeb kaasa 200 m jooksus ja teivashüppes ning Karel Tilga (Tartu SS Kalev) on end registreerinud lausa viiele alale – 100 m, 110 m tj, kõrgushüppes, kettaheites ja teivashüppes.

Seitsmevõistleja Grit Šadeiko (TÜ/ASK) võistleb 100 m tõkkejooksus, kaugushüppes ja 200 m.

Meeste teivashüppes tulevad starti Robin Nool (SK Elite Sport), Sander Moldau (Rakvere KJK Vike), mitmevõistleja Maicel Uibo (Individuaalsportlane) jt. Kindlasti tahab medalitele eest heitluses sõna sekka öelda Eerik Haamer (TÜ/ASK), kes võitis hiljuti U18 Euroopa meistrivõistlustel pronksi Eesti U18 rekordi väärilise tulemusega 5.10.

Naiste vasaraheites tuleb tiitlit kaitsma Anna Maria Orel (Tallinna SS Kalev), kes samuti sel suvel Eesti rekordnumbreid nihutas.

Eesti meistrid saavad kaela EV100 erikujundusega medalid, sest EV100 Eesti meistrivõistlused on pühendatud Eesti Vabariigi 100. sünnipäevale ja kuuluvad 2018. aasta EV100 spordiprogrammi.

Mõlemast võistluspäevast näitavad otsepilti Delfi TV ja TV6. 28. juulil on ülekande algus kell 17.00 ja 29. juulil kell 17.30.