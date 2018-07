TÄNA DELFI TV-s JA PILDID | Kergejõustiku Eesti meistrivõistlustel stardib siinne paremik. Kes täidab veel EM-normi?

Kergejõustiku Eesti meistrivõistlused

Märt Roosna: Teises eeljooksu kiireim on Diana Suumann 13,80ga. Ilmselt tema ja Šadeiko jagavad finaaljooksus kulla. EM-normi 13,25 ründamist on nende eeljooksude põhjal raske oodata, aga eks me näe.

Märt Roosna: Naiste 100 meetri tõkkejooksus esimese eeljooksu võidab kindlalt seitsmevõistleja Grit Šadeiko 13,51 sekundiga. Tundub, et temagi vorm pole EMi eel laita.

Märt Roosna: Otsepilti saab Delfis näha alates kella 17st. Võistlust kommenteerivad Karl Rinaldo ja kaugushüppaja Henrik Kutberg.

Märt Roosna: Tere, head kergejõustikusõbrad! Eesti meistrivõistlused on alanud. Ja alanud väga hästi: kümnevõistleja Maicel Uibo jooksis 110 meetri tõkkesprindi eeljooksus välja aja 14,52, isiklik rekord on vaid kolm sajandikku parem.

