Tallinnas avatakse erakordne Eesti kergejõustikuajaloo näitus

Reedel, 8. septembril avatakse Radisson Blu Hotel Olümpia Olybet spordibaaris seni suurim Eesti heitealade ja mitmevõistluse ajalugu tutvustav näitus, mis sisaldab nii kirkamaid tiitlivõistluste medaleid kui põnevamaid võistlusvahendeid.

Näituse avavad reedel kell 12 Gerd Kanter, Mikk Pahapill, Jüri Tamm, Liina Laasma, Aleksander Tammert, Marek Kaleta ja Erich Teigamägi. Näituse esemed pärinevad Eesti Kergejõustikuliidu ja Eesti Spordimuuseumi varamust kui erakogudest. Näitus on tasuta ning jääb Olümpia Olybet spordibaaris avatuks 10. oktoobrini.

Näituse korraldaja Ants Kiisa sõnul on Eesti tugevate meeste ja naiste riik ning meile on enim kuulsust ja rekordeid toonud just kergejõustik ja heitealad. “Nii põnevat ja laia ekspositsiooni pole kuskil varem avalikult näidatud,” ütles Kiisa.

Näituse olulisemad medalid

• Gerd Kanteri olümpia- ja maailmameistrivõistluste kuldmedalid, Teemantliiga üldvõidu karikas

• Erki Noole olümpiakuld, MM-i hõbe ja mitmevõistluste maailmakarikas

• Aleksander Tammerti olümpia- ja Euroopa meistrivõistluste pronksmedalid

• Mikk Pahapilli Euroopa sisemeistrivõistluste kuldmedal

• Heino Puuste Euroopa meistrivõistluste hõbemedal

• Marek Kaleta universiaadi kuldmedal ja NSV Liidu meistrivõistluste kuld-, hõbe- ja pronksmedalid (rariteetne täiskomplekt)

• Liina Laasma Euroopa juunioride meistrivõistluste, noorte olümpiapäevade ja talvise Euroopa karika (Eesti rekord) kuldmedalid

Muud põnevad esemed

• Heino Puuste 1984. aasta NSV Liidu olümpiakoondise dress, mis poliitilistel põhjustel Los Angelese olümpiale ei jõudnud

• Jüri Tamme Seouli olümpiamängude pronksmedali toonud võistlussärk ja heitekinnas

• Heino Lipu 1940ndate lõpust pärit hiiglaslike naeltega muldringi heitejalatsid

• Aleksander Tammerti 50,5 mõõdus heitejalatsid

• Margus Hundi juunioride maailmarekordi plakett

• Andrus Värniku signeeritud ja pooleks visatud oda

Näitus ja selle avamisüritus on reedel kell 12 kõigile huvilistele avatud ning kohapeal räägivad põnevaid seiku spordilegendid ise. Samuti saab küsida autogramme.