Tallinn sai 2021. aasta kergejõustiku U20 EM-i korraldusõiguse

Peasekretär Sirje Lippe tõi muu hulgas välja EMi laiema mõju. „Nii suurt projekti vedada on suur au, teisalt ka suur vastutus. Tuginedes varasemale kogemusele, ootan võistlust ja selle korraldamist mõnusa ärevusega. U20 EM on Tallinna linna ja ka Eesti riigi jaoks suur spordipidu, mille kaudu tutvustame oma linna ja riiki tuhandetele väliskülalistele,“ rääkis Lippe.

„Tallinna linnal on väga hea meel, et saame järjekordset tiitlivõistlust võõrustada ja sellisele spordisündmusele õla alla panna - see on tunnustus nii alaliidule kui ka linnale. Väga loodan, et selleks ajaks oleme jõudnud alustada ka Kadrioru staadioni värskenduskuuriga,“ lisas Ain Kivi.

U20 EM peetakse Tallinnas, Kadrioru staadionil 2021. aasta 15.-18. juulil.

Lisaks anti Eestile korraldada 2020. aasta Euroopa Kergejõustikuliidu aastakonverents.