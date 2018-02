TÄISPIKKUSES | Rahvusvaheline mitmevõistlus Tallinnas: Kaks Eesti noormeest on avapäeva järel esikolmikus

2.-3. veebruaril peetakse Tallinnas, Lasnamäe Kergejõustikuhallis Rahvusvaheline mitmevõistlus ja EV100 Eesti talvised mitmevõistluse meistrivõistlused. Delfi TV vahendab mõlemast võistluspäevast otsepilti - homne otseülekanne algab kell 12.00.

Avapäeval asus juhtima sakslane Manuel Eitel 3341 punktiga, igati tubli võistluse teinud 19-aastane Hans-Christian Hausenberg on 3325 silmaga teine ja Karel Tilga (19) 3301-ga kolmas. Hausenberg viis seejuures oma kõrgushüppe tippmargi 2.04-ni (enne 2.00).

Hausenberg tundis heameelt eelkõige kõrgushüppe tulemuse üle ja tõdes, et kuulitõuge, kus ta piirdus 12.75-ga, ebaõnnestus liigse närvilisuse tõttu. „Kuulis oli närv sees ja ei tulnud kuidagi välja täna. Kõrgusega saan väga rahule jääda, kahel võistlusel järjest olen kahest meetrist jagu saanud,“ sõnas Tõnu Kaukise hoolealune. „Kokkuvõttes läkski üks ala aia taha, aga üldiselt olen rahul, homme tuleb edasi võidelda.“

Tilga jäi samuti avapäevaga rahule. „Pea kõik alad õnnestusid täna, välja arvatud kuulitõuge. Ise jäin kõige rohkem rahule 60 meetri jooksuga, kus sain joosta Kai Kazmireki kõrval ja talle äragi teha,“ ütles Tilga ja lisas, et homme on plaanis sihtida kõrget kohta ja koguda 5800 punkti.

Seitsmevõistluse seis avapäeva järel: 1. Eitel 3341, 2. Hausenberg 3325 (6,91-7.43, 12.75, 2.04), 3. Tilga 3301 (7,15, 7.17, 14.33, 2.07), 4. Kazmirek 3282, 5. Bourrada 3260, 6. Nowak 3188, 7. Tšernjavski 3149 (7,21, 7.04, 14.06, 1.98).

Rahvusvaheline mitmevõistlus Hausenbergi kommentaar: http://sport.delfi.ee/news/kergejoustik/eesti/teist-kohta-hoidev-hausenberg-vaimselt-olen-tugevamaks-muutunud?id=80996129 Karel Tilga kommentaar avapäevale: http://sport.delfi.ee/news/kergejoustik/eesti/delfi-video-karel-tilga-uritab-homme-musta-hobusena-esikohaheitlust-jatkata?id=80995891 Hausenberg lõpetas avapäeva teisena, Tilga kolmandana. Noormehed ründavad 5900 punkti.Vaata üldseisu: Tilga võitis kõrgushüppe 2.07-ga, Hausenbergil jäi 2.04. Tilga ületas 2.07. Hausenberg ületab ka 2.04! Hausenberg püstitas 2.01-ga isikliku rekordi. Tilga sai samuti samast kõrgusest üle. Hausenberg ja Tšernjavski on alistanud 1.98. Tilga pole veel alustanud. Hausenberg alistas ka 1.92 avakatsel. Tšernjavski ja Hausenberg on ületanud ka 1.89. Avapäeva viimasel alal ehk kõrgushüppes on käsil veel madalad kõrgused. Hausenberg ületas algkõrguse 1.83. Üldseis: Nii Hausenberg kui Tilga liiguvad hetkel 5800 punkti graafikus. Liider Eitel edestab oma rekordiseeriat (5807) 73 silmaga. Üldseis kolme ala järel: 1. Eitel 2610 punkti, 2. Hausenberg 2485, 3. Kazmirek 2442, 4. Tilga 2433,... 7. Tšernjavski 2364, 11. Simulask 2224. Eitel võitis kuulitõuke 14.75-ga. Tilga sai kirja 14.33, Tšernjavski isikliku rekordi 14.06 ja Hausenberg vaid 12.75 (kaotus umbes 60 punkti). Hausenbergil jäi kirja vaid 12.75. Liider Manuel Eitel on tõuganud 14.75. Tilga parandas teisel katsel - 14.33. Isiklik rekord on tal aga 15.01. Tilga sai kirja enda kohta tagasihoidliku 13.23. Kuulitõuge on käimas. Hausenbergi avakatse ebaõnnestus, Tšernjavski tõukas isikliku rekordi 14.06. Sakslane Manuel Eitel juhib 1836 punktiga. Hausenbergil on kahe ala järel teisena 1833 punkti. Järgnevad Bourrada 1725, Kazmirek 1692 ja Tilga 1684 silmaga. Tšernjavski (1632) on 8. ja Simulask (1590) 10. kohal. Hausenberg liigub endiselt umbes 5900 ja Tilga 5850 punkti graafikus. Hausenbergi viimane katse on 7.43 ja see annab ka alavõidu. Ta on kahe ala järel liider. Tšernjavskil jäi kirja 7.04. Tilga kolmas katse kaugushüppes on väga kaugelt paku tagant ja 7.05. Tema parimaks jäi 7.17. Paarkümmend sentimeetrit läks kahjuks kaduma. Tilga astus teisel katsel üle, Hausenberg parandas 7.40-ga. Simulask hüppas 6.73, Tšernjavski jäi tulemuseta. Hausenbergi avakatse kandub 7.26-ni. Tilga avakatse kauguses on 7.17. Tema isiklik tippmark on 7.35. Eestlased tegid korraliku alguse: Hausenberg sai teise aja 6,91, korrates isiklikku rekordit, ja on 5900 punkti graafikus. Tilga ajaks märgiti 7,15 (kaks sajandikku isiklikust rekordist kehvem) ja tema liigub umbes 5850 punkti graafikus. Simulask parandas tippmarki sajandikuga, saades kirja 7,12. Rahvusvahelise mitmevõistluse 60m jooks on lõppenud. Siin on tulemused: Tere, kergejõustikusõbrad!

Ajakava

Välisvõistlejatest on stardis suvel Londoni MMil kümnevõistluses pronksile tulnud Kai Kazmirek

ja Rio olümpia viienda koha mees Larbi Bourrada. Naistest osaleb

eelmisel aastal Tallinnas juunioride maailmarekordi püstitanud Alina

Šuhh.

Meeste seitsmevõistluses on starti oodata 15 meest, sealhulgas 9 välisvõistlejat. Neist kõige kõvema isikliku rekordiga on sakslane Kai Kazmirek, kes on seitsme alaga kogunud 6173 punkti. Paremuselt teise isikliku rekordiga on alžeerlane Larbi Bourrada (5911 punkti). Sakslane Tim Nowak on seitsme alaga kogunud 5906 punkti, kolmanda sakslase Manuel Eiteli parim tulemus on 5807 punkti.

Eestlastest teeb kaasa mitu noorema generatsiooni meest nagu alates sellest aastast meeste klassi kuuluv Taavi Tšernjavski (SK Elite Sport), kelle seitsmevõistluse rekord on 5573 punkti. Hans-Christian Hausenbergi (Tartu SS Kalev) rekordtulemuseks on 5502 punkti, Kristo Simulask (Tartu SS kalev) ja Karel Tilga (Tartu SS Kalev) on sisetingimustes seitsmevõistlust teinud vaid U20 vahenditega ja saanud kokku vastavalt 5534 ja 4973 punkti. Hausenberg, Simulask ja Tilga kuuluvad kõik U23 vanuseklassi.

Naiste viievõistlusel on ka sel aastal stardis Ukraina tulevikutäht ja juunioride maailmarekordi omanik Alina Šuhh. Maailmarekordi 4542 punkti püstitas ta eelmisel aastal samal võistlusel Tallinnas. Šuhhi isiklik rekord on 4550 punkti. Talle pakuvad teiste seas konkurentsi rootslanna Bianca Salming (isiklik rekord 4389 punkti) ja sakslannad Mareike Arndt (4210 p) ning Anna Maiwald (4208 p). Kokku on kohal 10 välisvõistlejat.

Parima isikliku rekordiga on nimekirjas aga eestlanna Terje Kaunissaar (KJK Vike), kelle parim tulemus 3855 punkti. Peale tema on eestlannadest stardis alles noorteklassidesse kuuluvad sportlased.

Ühtlasi toimuvad EV100 Eesti talvised mitmevõistluse meistrivõistlused, kus meistrid selguvad täiskasvanute, U23 ja U20 vanuseklassis. Kõikide vanuseklasside esikolmik saab kaela EV100 erikujundusega medalid, sest EV100 Eesti meistrivõistlused on pühendatud Eesti Vabariigi 100. sünnipäevale ja kuuluvad 2018. aasta EV100 spordiprogrammi.

Stardinimekirjad on nähtaval Eesti Kergejõustikuliidu kodulehel, võistluste avamine toimub reedel, 2. veebruaril kell 14.00.

Võistluste info