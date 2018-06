Kirdi senine isiklik tippmark oli 86.65. Kas eestlane võiks alistada ka 90 meetri piiri? "Mina ei suuda seda uskuda. Mis puudutab Magnuse füüsilist võimekust, siis see on piiratud. Hetkel on küll raske näha, et ta viskaks 90 meetrit. Ma arvan, et tema tase on 82-85 meetrit," sõnas Piironen.



Soome treener lisas, et 28-aastasel Kirdil pole uueks arenguhüppeks ka piisavalt taustajõude. "Tal pole õiget tehnilise poole treenerit. Mõni nõustaja on treeninguid jälginud, kuid enamasti töötab ta omaette," lisas Piironen.