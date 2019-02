Eesti meeste vasaraheites on aeg seisma jäänud. Kõigi aegade esikümnesse on sel sajandil murdnud üksnes Martin Lehemets, kes on 67.88-ga kümnes, üheksa parimat resultaati on sündinud 31–40 aastat tagasi. Nüüd on põhjust alal taas pilk teravamalt peal hoida, 188-sentimeetrise ja 125 kilo kaaluva Kelly vasar kandub juba praegu 70 meetri joone taha ning plaanid on suured.