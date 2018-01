Selgusid U14, U16 ja U18 vanuse Eesti meistrid mitmevõistluses, sündis üks siserekord

Tallinnas, Lasnamäe kergejõustikuhallis peeti nädalavahetusel EV100 Eesti talvised mitmevõistluse meistrivõistlused U14, U16 ja U18 vanuseklassile. U18 neidude klassis sündis Eesti siserekord 3760 punkti, autoriks Lilian Turban (Nõmme KJK, treener Epp Maasik).

U14 vanuseklassi tüdrukute paremusjärjestus selgus ainsana laupäeval. 4160 punktiga võitis viie ala järel esikoha Miia Kaare (Audentese SK, treener Heiko Väät). Teiseks tuli 4084 punkti kogunud Emma Kathrina Hein (Haapsalu KJK) ning kolmandaks 3935 punktiga Anna Maria Raspel (Audentese SK).

Teistes klassides lõppes võistlus pühapäeval. Poiste U14 meistriks krooniti Harri Richard Jääger (SK Elite Sport, treener Mairo Tänav(Tänak)), kes kogus seitsme alaga 5644 punkti. Hõbemedal riputati kaela Aivar Ellamile (KJK Vike), kelle punktiarvuks kogunes 5223 ning pronksile võitles end Karl Berens (KJK Saare) 4875 punktiga.

U16 vanuseklassi noormeestest kogus suurima punktisumma 4307 Hanno Tamm (SK Altius, treener Romet Mihkels). Gregor Pilt (KJK Vike) platseerus 3914 punktiga teiseks ning Kaspar Henriksen (Audentese SK) tuli 3840 punktiga kolmandaks.

U16 neidudest sai meistrimedali kaela 3373 punkti kogunud Liisa-Maria Lusti (Audentese SK, treener Heiko Väät), hõbeda teenis Anna Maria Millend (Audentese SK) 3059 punktiga ning pronksi Johanna Elisabeth Ader (SK Elite Sport) 3016 punktiga.

U18 neidude arvestuses võitis Eesti meistritiitli uut siserekordit tähistava 3760 punktiga Lilian Turban (Nõmme KJK, treener Epp Maasik), teiseks tuli Emely Karhu (Niidupargi KJK) 3631 punktiga ning kolmandaks 3201 punkti kogunud Liis Grete Atonen (Audentese SK). Eelmine U18 viievõistluse rekord 3665 punkti kuulus Margit Kalgile.

Kõige vanema vanuseklassi noormeestest võitis meistrikulla Eerik Haamer (TÜ/ASK, treener Jarko Koort), kes suutis seitsme alaga koguda 4800 punkti. Teiseks tuli 4732 punktiga Igor Andrejev (Audentese SK) ning kolmandaks Taavi Verbo (SK Fortis), kes kogus 4606 punkti.

Stardis oli kolme vanuseklassi peale kokku 137 võistlejat, esindatud oli 30 klubi.

Eesti Kergejõustikuliidu noortespordi juht ja nädalavahetuse võistlusel mitut sportlast treenerina juhendanud Heiko Väät tõdes, et erilist heameelt teeb nii suur osalejate arv ja ühtlane tase. „See, et mitmevõistluses oli nii palju võistlejaid, oli üllatav. Ja näiteks tüdrukute U16 klassis oli isegi rohkem osalejaid kui U14 klassis, mis on samuti huvitav tendents. Üldine tase on väga ühtlane ja konkurents korralik. Kui vaadata tulemusi, siis vaid vanuseklasside võitjad olid teistest üle, aga alates teistest kohtadest edasi oli väga kõva rebimine. Meie mitmevõistluse tulevik tundub selles valguses üsna helge,“ võttis Väät võistluse kokku.

Kõikide vanuseklasside esikolmik sai kaela ka esimesed EV100 erikujundusega kergejõustiku Eesti meistrivõistluste medalid, sest EV100 Eesti meistrivõistlused on pühendatud Eesti Vabariigi 100. sünnipäevale ja kuuluvad 2018. aasta EV100 spordiprogrammi. Võistlusel esikolmikusse jõudnud sportlased teenivad Eesti Vabariik 100 erikujundusega Eesti meistrivõistluste medalid.