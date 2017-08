SEB Tallinna Maraton toimub tänavu viimast korda

Eesti suurim rahvusvaheline maratonijooks ja rahvaspordisündmus toimub 8.-10. septembrini viimast korda SEB Tallinna Maratoni nime all.

Peasponsor SEB-ga kolmteist aastat edukalt kestnud koostöö jooksul on paari tuhande osalejaga sügisjooksust saanud Eesti suurim rahvaspordisündmus ja Baltimaade populaarseim rahvusvaheline maratonijooks. 2009. aastal ületas maratoni osalejate arv esmakordselt kümne tuhande piiri ning vaid neli aastat hiljem jõuti Eesti mõistes aukartustäratava kahekümne tuhande osalejani.

Seitsmendat hooaega järjest ollakse ühtlasi Eesti suurimaks rahvaspordisündmuste korraldajaks, pannes koos teiste läbiviidavate sündmustega aastas liikuma enam kui 40 000 harrastajat.

“SEB roll meie arvestatavaks korraldajaks kasvamisel on olnud väga suur,” on Spordiürituste Korraldamise Klubi juhatuse liige Mati Lilliallik tulemusliku koostöö eest SEB pangale tänulik, ent vaatab lootusrikkalt juba uute väljakutsete suunas. “Kuna järgmisel aastal saab Eesti Vabariik saja aastaseks ning Tallinna maraton kuulub juubeliperioodi suursündmuste hulka, siis on hea aeg uute eesmärkide ja sihtide püstitamiseks koos Eesti edukate ning tulevikku vaatavate partneritega. Ühiselt panustades suudame paljudele inimestele pakkuda võimsaid emotsioone ning aidata kaasa väikese Eesti suuremaks tegemisel.”

Seoses pikaajalise nimisponsori lepingu lõppemisega avaneb korraldajatel võimalus uute toetajate kaasamiseks. Mitmete võimalike partneritega on läbirääkimisi juba alustatud. Ürituse uut väljanägemist ja ülesehitust soovitakse avalikkusele tutvustada juba käesoleva aasta sügisel, mistõttu tasub huvitundvatel ettevõtetel varakult reageerida.

SEB Tallinna maratonil on tänavu uuenenud programm ja täiesti uued võistlusrajad

Sissejuhatusena on reedel, 8. septembri õhtul kavas viiekilomeetri pikkune Nike Noortejooks, mis viib osalejad Vabaduse väljakult linnatänavate ja pargiteede kaudu vanalinna ning sealt Raekoja platsile ning Harju tänava kaudu tagasi.

Laupäeval, 9. septembril, esmakordselt õhtupoolikul kell 17 starditakse Pärnu maanteelt juba 17-aastase traditsiooniga rohkearvulise ja kirju osavõtjaskonnaga kümnekilomeetri pikkusele Sügisjooksule. Eelmisel aastal palju positiivset vastukaja saanud 10 km rada viib jooksjad, käijad ja kepikõndijad taas boheemlaslikku Kalamaja piirkonda ning läbib mitmeid teisi põnevaid paiku teel finišisse Vabaduse väljakul. Kohale tasub tulla terve perega, sest Vabaduse väljakul toimuvad laupäeval lõbusad Mesikäpa lastejooksud ja sportliku päeva õhtul toimub samas põnev kultuuriprogramm.

Pühapäev, 10. september on traditsiooniline maratonipäev. Kell 9 algab Pärnu maanteelt klassikaline maratonijooks 42,195 kilomeetrisel trassil ning keskpäeval lähevad poole lühemale distantsile poolmaratonist osavõtjad. Nii tänavusel maratonil kui poolmaratonil on täiesti uus rada, mis viib jooksjad esmakordselt Kalamaja, Kopli ja Rocca al Mare põnevatesse piirkondadesse ning uuenenud Stroomi ranna teedele. Maratonitrassi esimene ja viimane veerand Kalamaja piirkonnas kattuvad, mis teeb jooksjate jaoks rutiini talumise lihtsamaks ja pealtvaatajaile võistluse jälgimise nauditavamaks.