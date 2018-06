Saskia Alusalu, Raio Piiroja ja Allar Raja hakkavad Kadrioru staadionil Guinnessi rekordit püstitama

Rekordiürituse idee pärineb jooksuharrastaja Henri Kaarmalt. „Sattusin vaatama massiteatejooksude Guinnessi rekordeid ja 100x10 000m ehk 100x100x100m teatejooks tundus Eestile riigi 100. sünnipäeva puhul sobivat nagu valatult. Esimesed jooksjad, kellele sellest rääkisin olid Laura Maasik ja Roman Fosti, kes mõlemad kinnitasid, et tegu on väärt mõttega. See andis julgust asja edasi ajada. Nüüd koos EKJL-iga ideed teostades tõotab sellest saada suurem ja vägevam üritus, kui ma algselt oleks lootagi osanud,“ rääkis Kaarma idee sünniloo.

Eesti rekordiürituse korraldustoimkonna ühe liikme Toomas Tarmi sõnul on eesmärk senine tulemus ületada igati reaalne. „Esmane miinimumeesmärk on rekord enda nimele saada, pole tähtis, kui suurelt. Selleks üritame keskmise etapiaja saada alla 39 minuti,“ sõnas Tarm, kelle kinnitusel on ta seni saanud jooksusõpradelt ainult positiivset tagasisidet.

Start antakse Kadrioru staadionil 30. juunil kell 21.00 ja lõpeb orienteeruvalt kell 3. juuli ennelõunal.

Hetkeseisuga osalejate nimekiri ja stardijärjekord on nähtav SIIN.

Üritusest teeb otseülekande Delfi TV.