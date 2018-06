Saluri ja Erm parandasid kümnevõistluses rekordeid ja tõusid USA üliõpilaste meistrivõistlustel poodiumile

Tänavu on EM-normist (7850) jagu saanud juba viis meie kümnevõistlejat. Koondisekohti on aga kolm. Kindel mineja tundub olevat 8514 punktiga Euroopa edetabelit juhtiv Maicel Uibo, Eesti pingereas järgnevad talle Saluri (8137), Karel Tilga (8101), Erm (8046) ja Taavi Tšernjavski (7873). Mullu MM-il neljandaks tulnud Janek Õiglane võistleb järgmisel nädalavahetusel Saksamaal Ratingenis, Hans-Christian Hausenberg teeb hooaja avastardi samal ajal Pärnus toimuval Eesti-Soome-Rootsi maavõistlusel. Erm täitis Eugene'is normatiivi ka kaugushüppes, seega temal on Berliini pilet igal juhul juba käes.

Kõiki tulemusi saad vaadata SIIT.

Avapäev:

Loe veel

Karl Robert Saluri võitis 100 m isikliku rekordiga 10,50 ning hüppas kaugust samuti isikliku rekordi vääriliselt 7.70. Kuulitõukes jäi isiklikust rekordist küll kaks sentimeetrit puudu, ent 14.41 tähistas siiski pisut paremat tulemust kui rekordigraafikus. Esimene tagasilöök, õnneks väike, tuli kõrgushüppes, kus rekordigraafiku 1.85 kõrvale läks kirja 1.83. 400 meetris tuli isikliku rekordi graafikuga võrreldes taas parandust - 48,14 annab Salurile avapäeva järel 4268 punkti, mis edestab tema rekordigraafikut lausa 106 silmaga. Seega võiks ta ümmarguselt liikuda vähemalt 8200 punkti suunas.

Isiklikku rekordit ründab ka Johannes Erm, kes jooksis 100 m 10,86, ning paugutas seejärel kaugushüppes vägeva tulemuse 7.98! Eesti kõigi aegade neljas tulemus ja EM-norm sel alal täidetud! Tagasilöök tuli aga kuulitõukes, kus jäi kirja vaid avakatse 13.46. Kõrgushüppes ületas Erm 1.98 ning 400 meetrit läbis 48,34-ga. Avapäeva järel hoiab Erm võistlusel 4321 punktiga teist kohta ning edestab isikliku rekordi graafikut 27 silmaga. Hea teise päeva korral võib Erm seega rünnata 8100-8200 punkti piiri.

Saluri isikliku rekordi (8108) graafik: (10,66 - 7.42 -14.29 - 1.85 - 48,34 -15,09 - 43.80 - 4.95 - 57.99 - 4.27,43).

Ermi isikliku rekordi (8020) graafik: (10,99 - 7.78 - 14.02 - 2.01 - 48,55 - 14,64 - 39.75 - 4.67 - 55.50 - 4.37,99).