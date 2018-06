Rootsi võitis Eesti-Soome-Rootsi maavõistluse

Teiseks tuli rootslane Jakob Samuelsson (7436 p) ja kolmandaks Andreas Gustafsson (7298 p).

Eestlastest oli Ramo Kask 8. (6760 p), Mikk-Mihkel Arro 9. (6641 p), kaugushüppes nulli saanud Hans-Christian Hausenberg tegi võistluse siiski südilt lõpuni ja oli 10. (6451 p). Karel Tilga katkestas pärast kõrgushüpet seljavalu tõttu.

Klaup-McColl täitis EMi normi

Naistest võitis esikoha rootslanna Bianca Salming 5985 punktiga, teine koht läks samuti Rootsi Lovisa Östervallile 5754 silmaga ning kolmas oli Kristella Jurkatamm, kes kogus isiklikku rekordit märkivad 5519 punkti. Jurkatamme üksikalade tulemused: 110 m tõkkejooks 13,92 - kõrgushüpe 1.62 - kuulitõuge 11.30 - 200 m jooks 25,76 - kaugushüpe 5.76 - odavise 46.93 - 800 m jooks 2.24,82. „Väga õnnelik olen selle üle, et tuli isiklik rekord ja et võistluse sees suutsin teha isiklikud nii tõkkes kui odaviskes, nende aladega olen kõige rohkem rahul,“ sõnas Jurkatamm, kes pidi isikliku rekordi parandust ootama mitu aastat ja seda suurem oli rõõm tulemuse üle.

Eesti koondislastest kogus Margit Kalk 5329 punkti, mis andis 5. koha, isikliku rekordiga lõpetas ka Pärl Eelma, kes kogus 5243 punkti ja oli 7. 4766 punkti ja 10. kohaga lõpetas maavõistluse nooruke Katre Sofia Palm, kellele see oli samuti isiklik rekord.

Võistluse parima tulemuse tegi naistest aga väljaspool arvestust võistelnud Mari Klaup-McColl, kes kogus 6011 punkti ning täitis sellega Berliini Euroopa meistrivõistluse normatiivi. Klaubi üksikalade tulemused: 100 m tõkkejooks 14,13 - kõrgushüpe 1.83 - kuulitõuge 12.92 - 200 m jooks 25,98 - kaugushüpe 5.96 - odavise 53.56 - 800 m jooks 2.25,67.

Klaup-McColl oli pärast võistlust rahul normi täitmisega ja sellega, et on erinevad terviseprobleemid seljatada suutnud. „Kõike seda arvestades on mul ülimalt hea meel, et suutsin sellise võistluse kokku panna. Usun, et nüüd on terviseprobleemid ka kõik kontrolli all,“ olid Klaubi esimesed sõnad pärast viimast ala. „Odviskega olen kõvasti vaeva näinud ja isikliku rekordi vääriline tulemus oli oodatud. Kõrgushüppes isikliku rekordi kordamine oli tõesti super üllatus,“ kommenteeris sportlane hästi õnnestunud alasid.