Roman Fosti: Tallinna maraton on jooksjate laulupidu

Augustis peetud kergejõustiku Euroopa meistrivõistlustel jooksis ta käesoleva hooaja parima tulemuse 2:17.57 ja pälvis 17. koha. Eesmärki tahab ta rünnata aga veel tänavu ja selleks on tal kaks võimalust: Tallinna Maraton ja detsembris peetav Valencia maraton. „Tallinnas on kiire rada ja kui on hea ilm, siis miks mitte. Berliini maratoni järel tekkinud superkompensatsiooni efekti saaks kiire taastumise korral Tallinnas ära kasutada.“

Tallinna maraton on tähtis Seni on Fosti jooksnud Tallinnas pigem lühemaid radu ja on mitmel aastal osalenud nii 10 km kui ka poolmaratoni distantsil. 42,2 km läbis ta Tallinna Maratonil ainsal korral 2013. aastal, kuid tänavu võtab taas ette põhidistantsi.

Nagu paljude teiste jaoks on Tallinna maraton ka Fosti meelest eriline. „Minu jaoks on Tallinna Maraton nagu jooksjate laulupidu. Isegi need, kes võistlemist ei armasta, tulevad kord aastas kokku ja teevad selle ühe võistluse ära. See näitab, et eestlased ikkagi peavad tervislikest eluviisidest lugu,“ leiab ta.

Pikemat lugu Roman Fostist loe edasi ajakirjast Sport.