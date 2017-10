Robin Nool: mõte kümnevõistlusest on olnud alati olemas

Teivashüppe Eesti esinumber, 18-aastane Robin Nool, tegi tänavu silmapaistva arenguhüppe, purustades mitmeid rekordeid. 5.31 ületamisega tõusis ta Eesti kõigi aegade edetabelis viiendaks.

Gustav Adolfi Gümnaasiumi 12. klassis õppiv Robin Nool läbis ROK-i koolituse, mis aitas noorsportlastel mõelda, kuidas langetada tulevikuks sobivaid valikuid, kirjutab ERR Sport.

"Kuigi paljud mõtlevad, et nad lähevad Ameerikasse ülikooli, siis väga paljud ei tea, mida nad lähevad sinna tegema lisaks sportimisele," sõnas Nool ETV spordisaatele.

Kuni 20-aastaste EM-il teivashüppes 5.25-ga neljanda koha saavutanud Nool uute valikute tegemisega ei torma, kuid ei välista tulevikus ka kümnevõistluse proovimist.

"Mõte on alati olnud olemas, kuid praegu on Eestis konkurents nii kõva, et pean rahulikult võtma ja tegelema teivashüppega ning vaatama, kuidas ma arenen," arvas Nool.